В Волгоград на день молодежи привезут семь звезд. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В программе праздничных мероприятий в Волгограде на День молодежи 23 и 24 июня 2023 года фестиваль #ТриЧетыре и более сотни интересных событий и салют. В городе-герое два дня будут идти концерты со звездами на центральной набережной, где выступят Хабиб, БандЭрос, 5sta family и Мари Краймбрери, Чина, Анет Сай и Мария Зайцева, дискотека с DJ Грув, мастер-классы и конкурсы, откроют спортивные и творческие площадки, устроят фестиваль еды и фестиваль народов мира. А 22 июня пройдет световое шоу на бронекатере БК-31 и памятная акция на Центральной набережной. Сайт volgograd.kp.ru подскажет, как отметят День молодежи 23 и 24 июня 2023 года в Волгограде, куда сходить и что стоит посмотреть на фестивале #ТриЧетыре.

Что будет в Волгограде 22 июня 2023 года на День Молодежи: программа фестиваля #ТриЧетыре на Центральной набережной

22 июня 2023 с 19.30 до 21.30 – памятное шествие и световое шоу на БК-31, маршрут: Аллея Героев – Чуйкова – музтеатр – амфитеатр – БК-31

Что будет в Волгограде 23 июня 2023 года на День Молодежи: программа мероприятий фестиваля #ТриЧетыре на Центральной набережной

23 июня 2023 в 10.00 – открытие фестиваля #ТриЧетыре, главная сцена, нижняя терраса Центральной набережной

23 июня 2023 с 10.00 до 16.00 – ярмарка вакансий, амфитеатр, нижняя терраса Центральной набережной

23 июня 2023 с 19.00 до 22.30 – начнется концерт со звездами на День молодежи в Волгограде. На фестивале #ТриЧетыре выступят Хабиб, Мари Краймбрери, Анет Сай, Мария Зайцева. Главная сцена, нижняя терраса Центральной набережной

23 июня 2023 с 10 до 18 часов – соревновательная программа фестиваля #ТриЧетыре в ЦПКиО, парке «Россия – Моя История», на стадионе ВГАФКа и «Волгоград Арене», в ВолгГТУ

Что будет в Волгограде 24 июня 2023 года на День Молодежи: программа фестиваля #ТриЧетыре на Центральной набережной

24 июня 2023 с 11.00 до 18.30 в ЦПКиО Волгограда - военно-спортивные игры и Казачья станица

24 июня 2023 с 11 до 18 часов – соревновательная программа фестиваля #ТриЧетыре в музее «Россия – Моя История»

24 июня 2023 с 11.00 до 18.30 – досуговые и развлекательные площадки на верхней и нижней террасе Центральной набережной Волгограда

24 июня 2023 в 17.00 – бал выпускников Волгограда в амфитеатре на Центральной набережной

24 июня 2023 в 19.00 – начнется концерт со звездами на День молодежи в Волгограде. На фестивале #ТриЧетыре на Центральной набережной выступят Чина, БандЭрос и 5sta family. В программе меропритий и дискотека с DJ Грув.

24 июня 2023 в 22.00 – начнется салют и праздничный фейерверк на День молодежи в Волгограде

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