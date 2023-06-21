В программе - фестиваль красок, пенные вечеринки и салют. Фото: Николай ХИЖНЯК

В программе праздничных мероприятий на День молодежи 2023 в Волжском, который будут отмечать 24 и 25 июня в городских парках и ФОКах - фестиваль водных видов спорта, пенные вечеринки, фестиваль красок, турнир по стритболу, концерты и салют. Сайт volgograd.kp.ru подскажет, куда сходить, что посмотреть и где будет все самое интересное.

День молодежи в Волжском 24 июня 2023: программа праздника, расписание мероприятий

24 июня 2023 в Волжском программу праздника на День молодежи откроют спортивные мероприятия. В 9.00 турнир по стритболу начнется в ФОКе «Русь». В 11.00 стартует фестиваль водных видов спорта в поселке Краснооктябрьский на берегу СНТ «Трубник». Откроет его заплыв на аквабайках, в полдень - соревнования на байдарках. В 15 часов на берегу начнется фестиваль красок, продолжит день в 17.00 йога на SUP-бордах. Детвору в 18.00 ждет пенная вечеринка. Завершит День молодежи в Волжском 24 июня 2023 праздничный фейерверк, начнется салют в 20.00.

На День молодежи в Волжском 24 июня 2023 у дворца молодежи «Юность» в 18.00 начнется фестиваль молодежных субкультур. VLZ summerfest соберет тех, кто любит граффити, брейк-данс, скейтборд и экстремальный спорт.

В парке «Новый город» в Волжском на День молодежи 24 июня 2023 с 18.00 до 22.00 будут концерт, танцы, кино под открытым небом. Посмотреть кино под звездами с 20 до 22 часов можно и у ДК Октябрь, и в парке «Ноосфера».

День молодежи в Волжском 25 июня 2023: программа праздника, расписание мероприятий

25 июня 2023 День молодежи в Волжском отметят в парке «Гидростроитель», который отметит 70-летний юбилей. В программе праздничных мероприятий - концерт известных кавер-групп, караоке-баттл, кино в летнем кинотеатре и пенная вечеринка в финале с 4 тоннами пены. А еще ожившие скульптуры, выставка ретро-авто и светомузыкальное шоу с участием самых известных волгоградских диджеев. Начало праздника в 16.30.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

День молодежи в Волгограде 23 и 24 июня 2023: программа праздника, фестиваля #ТриЧетыре (расписание мероприятий).

Хабиб, БандЭрос, 5sta family: кто из звезд выступит на День Молодежи в Волгограде 2023 на фестивале #ТриЧетыре (подробнее).