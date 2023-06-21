По центру будет не проехать три дня. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Список и схему перекрытия дорог на День молодежи в Волгограде и на время фестиваля #ТриЧетыре 22-24 июня 2023 года опубликовала администрация Волгограда. Автомобилисты не смогут проехать по центру города уже с вечера 22 июня 2023 года. Основные ограничения движения будут действовать с 00.00 часов 23 июня до 24.00 часов 24 июня, сообщили в мэрии.

Где в Волгограде на День молодежи и фестиваль #ТриЧетыре 22, 23 и 24 июня 2023 года перекроют дороги: схема, список

Так, 22 июня 2023 года с 18.00 до 24.00 в Волгограде перекроют дорогу на Нулевой продольной от 7-й Гвардейской до Краснознаменской и улицу Комсомольскую от пересечения с Чуйкова до рокадной дороги. В это время утроят памятную акцию и световое шоу на бронекатере «БК-31».

С 00.00 23 июня до 24.00 24 июня 2023 года в Волгограде перекроют дороги из-за фестиваля #ТриЧетыре на День молодежи. Не проехать будет по всей Нулевой продольной и по всем спускам на рокадную дорогу на улицах Калинина, Краснознаменской, Комсомольской, 7-й Гвардейской, Землянского, маршала Крылова.

С 8.00 часов 22 июня до 24.00 часов 24 июня 2023 в Волгограде перекроют дорогу на улице Чуйкова от Краснознаменской до Комсомольской. И с 00.00 до 24.00 24 июня 2023 года пешеходной станет также улица Советская на участке от Краснознаменской до Порт-Саида.

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