Волжан ждут концерты на разных площадках. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В программе праздника на День Победы 9 мая 2023 в Волжском десятки мероприятий - кинопоказы, акции, концерты в парках, автопробег Бессмертного полка и многое другое. Начнутся они уже с 5 мая. Путеводитель сайта volgograd.kp.ru подскажет, куда сходить и что посмотреть в Волжском 9 мая 2023 года.

5 мая 2023 года в Волжском пройдет акция «Накануне Победы». Школьники будут петь песни Победы и устроят танцевальные флешмобы в парках «Волжский», «Гидростроитель», «Семейный», в скверах на Пионерской и Александрова, а также в Космопарке. В 14.00 в МЦ «Юность» покажут документальный фильм «Борзенко: ринг за колючей проволокой». В 18.00 перед «Юностью» устроят акции «Георгиевская лента» и «Вальс Победы».

День Победы 9 мая 2023 года в Волжском: программа мероприятий, куда сходить, расписание праздника

Отмечать День Победы 9 мая 2023 года в Волжском начнут в 10.00 с возложения цветов и митингов-концертов в памятных местах в парке Волжском и поселке Краснооктябрьском. В 11.00 в парке «Волжский» у памятника Высоцкому будут петь песни Победы. В 17.00 на сцене начнется праздничный концерт, рядом разместятся выставки ретро-авто и военной техники, устроят мастер-классы, также в программе праздничных мероприятий акции «Георгиевская лента» и «Вальс Победы».

В парке «Гидростроитель» День Победы 9 мая 2023 года в Волжском начнут отмечать в 11.00 с конкурса детских рисунков. В 16.00 программу праздника на парапете летнего кинотеатра продолжить концерт-фестиваль, в 18.00 концерт начнется на главной сцене, в 20.00 покажут фильм в летнем кинотеатре.

Одним из главных мероприятий в программе праздника 9 мая 2023 года в Волжском в День победы станет автопробег, который будет частью «Бессмертного полка». Авто с портретами героев с 13.00 до 15.00 проедут от пересечения улиц Карбышева и 87-й Гвардейской дивизии до улицы Энгельса, затем до площади Ленина. После остановки машины двинутся по проспекту Ленина и по улице Карбышева до места старта. Сбор участников – в 12.30. Присоединиться могут все желающие.

9 мая 2023 года в Волжском День Победы в парке «Новый город» в 16.00 отметят концертом, флешмобами и мастер-классами.

9 мая 2023 года в молодежном центре «Юность» Волжского в 19.30 покажут фильм «Офицеры».

Перекрытия дорог 9 мая 2023 года в Волжском на День Победы

В Волжском на День Победы 9 мая 2023 года с 15.00 до 21.00 перекроют дорогу на втором съезде направо с проспекта Ленина в парк «Волжский». В поселке Краснооктябрьском с 9.30 до 12.00 перекроют движение на улице Лысенко от улицы Чапаева до Красных Комиссаров.

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