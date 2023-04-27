Из-за ретроматча общественный транспорт будет работать допоздна Фото: Геннадий БИСЕНОВ

1 мая на «Волгоград Арене» состоится ретроматч «Победа». На стадионе ожидается до 45 тысяч болельщиков. Из-за большого числа зрителей общественный транспорт города перейдет на усиленный режим работы. Будет сокращен интервал движения некоторых маршрутов, увеличится число подвижного состава. Троллейбусы, трамваи и автобусы будут ходить допоздна. Сайт volgograd.kp.ru публикует, как будет ходить общественный транспорт в Волгограде 1 мая 2023 года.

По информации мэрии, 1 мая скоростной трамвай будет работать до полуночи. С 16.00 интервал движения сократится до шести минут. Последний состав от остановки «Волгоград Арена» в сторону «Ельшанки» отправится в 23.00, по направлению к «ВГТЗ» - в 23.45. Дополнительные единицы транспорта выйдут на маршрут троллейбуса №8а «Инструментальный завод» – «Оптово-строительный рынок». С 16.00 интервал движения будет сокращен до восьми минут. 1 мая из-за ретроматча будет продлена работа трамваев №1, 2, 4, 10 и автобусов №2, 6 и 88.

- По окончании массового мероприятия для удобства зрителей дополнительный подвижной состав будет подан к остановкам «Центральный парк культуры и отдыха» (троллейбусы маршрута № 8а) и «Мамаев Курган» (троллейбусы маршрутов №№ 8а и 15а), - уточнили в городской администрации.

После 21.00 1 мая автобусы, трамваи и троллейбусы не будут делать остановку на «Волгоград Арене», болельщиков просят идти на остановку «ЦПКиО» или «Мамаев курган».

- Подвижной состав будет отправляться один за другим сразу по заполнению салона, уехать в нужном направлении смогут все желающие, - добавили в мэрии.

Напомним, ретроматч с участием звезд футбола 90-00-х годов состоится на «Волгоград Арене» 1 мая в 20.00. Однако волгоградцев ждет большая развлекательная программа перед игрой, поэтому стадион откроется уже в 17.00.

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