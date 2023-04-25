Легенды футбола на поле: участники ретро-матча рассказали, что ждет 1 мая болельщиков на «Волгоград Арене»

В Волгограде представили форму ретро-матча Фото: Эдуард Пальгунов

Считанные дни остались до грандиозного события: 1 мая в Волгограде состоится ретро-матч «Победа» с участием легендарных российских футболистов. На «Волгоград Арене» сыграют сталинградское «Динамо» и московский «Спартак», составленные из футболистов, выступавших в 90-е и в начале 00-х годов. В преддверии матча его участники рассказали, какая программа ждет болельщиков, а также представили ретро-форму, в которой сыграют на «Волгоград Арене» 1 мая 2023 года. В специальной пресс-конференции приняли участие легендарные игроки – Андрей Тихонов, Дмитрий Аленичев, Олег Веретенников и Виталий Абрамов. Корреспондент сайта volgograd.kp.ru побывал на мероприятии с участием звезд отечественного футбола.

Фото: Российский футбольный союз

Игра будет приурочена к 80-летию победы в Сталинградской битве, а также матчу, получившему название «На руинах Сталинграда». 2 мая 1943 года, спустя 3 месяца после завершения битвы на Волге, состоялась игра между сталинградским «Динамо» и московским «Спартаком». В память о тех событиях звезды недавнего прошлого выйдут на газон «Волгоград Арены».

«У НАС БОЛЬШОЕ МАСТЕРСТВО»

- Мы прекрасно понимаем значимость события. Но для нас, футболистов, главное – показать публике свое мастерство, нескромно сказать, у нас оно большое. Праздник получится. Уже задавали вопросы, будет ли матч договорным. Скажу, что никакого договорного матча не будет. 1 мая всех нас ждет напряженная игра, которая была между «Спартаком» и «Ротором» в 90-е годы. Все будет почестному, - заявил Дмитрий Аленичев – известнейший в прошлом капитан «Спартака», победитель Лиги чемпионов в составе «Порту».

25 апреля участники предстоящего ретро-матча представили форму, в которой будут играть 1 мая. Она повторяет экипировку сталинградского «Динамо» и московского «Спартака», которые играли в разрушенном городе 80 лет назад. В специальной форме будут и судьи. Были подготовлены ретро-мячи, однако с ними футболисты только выйдут на поле, играть будут современными. На стадион команды приедут на старых автобусах, которые предоставит «Мосфильм», в сопровождении ретро-автомобилей милиции.

- Этот матч для нас – дань уважения людям, которые воевали, принесли нам победу. Для памяти этот матч важен. Мы надеемся, что будет полный стадион болельщиков, любителей и просто людей, которые придут отдохнуть и поучаствовать в празднике. Также это будет встреча старых друзей, когда-то мы были соперниками, но только на поле, вне поля мы всегда оставались в хороших отношениях. Постараемся подарить футбольными действиями праздник, - поделился впечатлениями о предстоящей игре 8-кратный чемпион России в составе «Спартака» Андрей Тихонов.

С такими мячами команды выйдут на поле "Волгоград Арены", но играть будут современными Фото: Эдуард Пальгунов

ПРОБЛЕМЫ С БИЛЕТАМИ ВОЗНИКЛИ ДАЖЕ У ВЕРЕТЕННИКОВА

10 лет назад в Волгограде на 9 мая проводили матч между ветеранами «Ротора» и «Спартака». Та встреча завершилась вничью со счетом 3:3. Легенда волгоградского футбола Олег Веретенников отметил, что та игра запомнилась надолго. Он надеется, что предстоящий матч подарит не меньше положительных эмоций.

- 10 лет назад уже проводился такой матч, он оставил очень приятное впечатление еще на нашем старом, всеми любимом стадионе. Надеюсь, и в этот раз все пройдет очень красиво и достойно. Хочется всех пригласить на этот матч, я сам попробовал зарезервировать билеты. Получилось с трудом. Хочется, чтобы мы снова показали, что в Волгограде любят футбол, и полный стадион встретил бы легендарные команды, - рассказал Олег Веретенников.

ОСТАЛОСЬ МЕНЕЕ ДЕСЯТИ ТЫСЯЧ БИЛЕТОВ

Ажиотаж в Волгограде из-за матча огромный. Вход на «Волгоград Арену» будет бесплатным, но нужно забронировать билеты, а сделать это непросто, они разлетаются очень быстро. 45-тысячний стадион будет битком, уже разошлись порядка 36 тысяч билетов.

- Вход будет бесплатным, но это не значит, что двери открыты - заходите на стадион, кто хочет. Есть определенная механика: kassir.ru – билетный оператор. Понимаем, что удовлетворить запросы миллионного города не так просто, поэтому будет организованна прямая трансляция. На данный момент реализовано 80% билетов, в ближайшие дни они еще появятся на сайте билетного оператора. Сегодня они так же были, но расходятся как горячие пирожки. Мы вкладываем по несколько тысяч билетов, они разлетаются буквально за 15-20 минут, - уточнил руководитель службы по мероприятиям и спонсорским активациям РФС Кирилл Терешин.

Некоторая часть билетов распространяется по определенным группам жителей.

- Коллеги из РФС дали определенную квоту региону на некоторые группы населения: для трудовых коллективов, военнослужащих, детей, воспитанников спортивных секций, - рассказал председатель комитета физической культуры и спорта Волгоградской области Владимир Попков.

Тихонов, Абрамов, Аленичев, Веретенников вместе со многими другими звездами футбола выйдут на поле 1 мая Фото: Эдуард Пальгунов

МАСТЕР-КЛАССЫ, 80-МЕТРОВОЕ ПОЛОТНО, БЛОШИНЫЙ РЫНОК

Весь день 1 мая будут проходить различные мероприятия, посвященные ретро-матчу. Участники посетят Мамаев курган, днем состоится игра между болельщиками. В 13.00 в ЦПКиО пройдет акция «Сад памяти» по высадке деревьев. В 17.00 «Волгоград Арена» распахнет свои двери для болельщиков, для которых будут работать фотозоны, мастер-классы, площадки сдачи норм ГТО, танцпол, организуют своеобразный блошиный рынок с участием коллекционеров. В 18.30 над стадионом пролетит легкомоторный самолет с растяжкой «Привет участникам матча». За несколько минут до стартового свистка на поле арены будет развернуто 80-метровое полотнище в виде ленты медали «За оборону Сталинграда». Первый удар по мячу нанесет легендарный советский футболист и тренер Никита Симонян. Ретро-матч начнется в 20.00. У него будет измененный формат по сравнению с обычной футбольной игрой, будут 2 тайма по 30 минут, в случае ничейного результата состоится серия пенальти. После финального свистка небо озарит фейерверк.

Напомним, в ретро-матче сыграют известные в прошлом футболисты волгоградского «Ротора», московских «Динамо» и «Спартака». Предварительные составы можно посмотреть, перейдя по ссылке.