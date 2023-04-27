В Волгограде на майские праздники изменится расписание электричек

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Волгоградцев ожидают длительные майские праздники. За это время расписание пригородных поездов ощутимо изменится. С 30 апреля и по 10 мая электрички по некоторым направлениям в определенное время и вовсе перестанут ходить. Сайт volgograd.kp.ru приводит список электричек, которые не будут курсировать на этот период.

1, 8 и 9 мая в Волгограде не будут ходить следующие электрички:

Волгоград-1 – Шпалопропитка, отправление в 17.25, 07.32;

Шпалопропитка - Тракторная пасс, отправление в 5.10, 13.00;

Тракторная - Южная, отправление в 11.01;

Южная – Волгоград-1, отправление в 16.16;

Шпалопропитка – Волгоград-1, отправление в 7.40;

Тракторная – Шпалопропитка, отправление в 6.08;

Волгоград-1 - Тракторная, в 7.10; Тракторная- Волгоград-1, отправление в 8.16;

Краснооктябрьская - Волгоград-1, отправление в 18.18; Волжский - Волгоград-1, отправление в 6.35;

Волгоград-1- Волжский, отправление в 17.37;

Петров Вал - Ильмень, отправление в 7.17; Ильмень - П.Вал, отправление в 12.58;.

Арчеда – Алексиково, отправление в 06.42; Алексиково – Арчеда, отправление в 13.31;

Алексиково - Урюпино, отправление в 10.52; Урюпино - Алексиково, отправление в 12.12;

Волгоград -1 - Кривомузгинский, отправление в 16.50; Кривомузгинский - Волгоград -1, отправление в 19.36;

С 30 апреля и 7 мая отменяются и назначаются на 1 и 9 мая следующие электрички:

Арчеда – Алексиково, отправление в 21.09;

Волгоград-1 – Качалино, отправление в 7.25; Качалино – Волгоград-1, отправление в 17.15;

Качалино – Петров Вал, отправление в 08.44; Петров Вал – Качалино, отправление в 15.06;

Также отменяются пригородные поезда с 1 и 8 мая 2023 года и назначаются на 2 и 10 мая:

Алексиково – Урюпино, отправление в 00.02; Урюпино – Алексиково, отправление в 01.50;

Алексиково – Арчеда, отправление в 02.46.

В праздничные дни, - 1, 8 и 9 мая, - будут курсировать следующие направления:

Тракторная – Канальная, отправление в 6.30;

Канальная - Волгоград-1, отправление в 18.24;

На 30 апреля, 7 и 8 мая 2023 года назначаются пригородные поезда:

Волгоград-1 – Качалино, отправление в 7.25; Качалино – Волгоград-1, отправление в 17.15.