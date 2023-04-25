Волгоградцы разобрали почти 40 тысяч билетов на ретро-матч «Победа»

На ретро-матч в Волгограде осталось менее десяти тысяч билетов Фото: Эдуард Пальгунов

В Волгограде 1 мая состоится ретро-матч «Победа» сталинградского «Динамо» и московского «Спартака». В игре примут участие звезды отечественного футбола 90-х и 00-х годов. Матч вызывает огромный ажиотаж в Волгограде. Бесплатные билеты любители футбола разбирают за несколько минут, как только их выкладывают на сайте.

- На данный момент реализовано 80% билетов, в ближайшие дни они еще появятся на сайте билетного оператора. Сегодня они так же были, но расходятся как горячие пирожки, - отметил во время пресс-конференции, посвященной ретро-матчу, руководитель службы по мероприятиям и спонсорским активациям РФС Кирилл Терешин.

РФС постепенно выкладывает билеты определенными квотами. Волгоградцы разобрали уже почти 40 тысяч билетов. Оставшиеся в ближайшие дни появятся на сайте kassir.ru. По словам Кирилла Терешина, те билеты, которые регулярно выкладываются на сайте партиями по несколько тысяч, разбирают за 15-20 минут.

К сожалению, многие билеты оказались в руках спекулянтах, которые хотят разжиться за счет обычных любителей футбола. На сайтах объявлений перекупщики предлагают билеты на ретро-матч, цена варьируется от 100 до 600 рублей. В Российском футбольном союзе просят волгоградцев избегать покупок билетов по объявлениям в интернете.

- Приобретение билетов с рук, на других сайтах и маркетплейсах может привести к печальным и непредсказуемым последствиям. Будьте бдительны! – обратились в РФС к любителям футбола.

Напомним, ретро-матч «Победа» с участием футболистов волгоградского «Ротора», московских «Динамо» и «Спартака» на «Волгоград Арене» состоится 1 мая в 20.00.