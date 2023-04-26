Куда сходить на 1 мая 2023 года в Волгограде: ретроматч, салют, концерты

Салют устроят в ЦПКиО. Фото: администрация ЦПКиО

В программе праздничных мероприятий на 1 мая 2023 года в Волгограде не так уж много событий. Большинство отправятся на дачу или на природу пожарить шашлыки на майские праздники, тех, кто останется в городе на Первомай, ждут на ретроматч легенд футбола на «Волгоград Арене», салют в ЦПКиО, концерты, выставки, мастер-классы и авторские экскурсии. Путеводитель сайта volgograd.kp.ru подскажет, куда сходить на майские праздники 1 мая 2023 года в Волгограде, что посмотреть и что будет интересного.

Ретроматч в Волгограде 1 мая 2023

Традиционной для Первомая демонстрации в центре Волгограда 1 мая 2023 года не будет. Профсоюзы ограничатся концертом в ДК. Главным событием в программе праздника станет ретроматч на «Волгоград Арене». Легенды футбола повторят легендарный матч на руинах 1943 года между сталинградским «Динамо» и московским «Спартаком». Известные футболисты приедут на стадион на ретроавтобусе от «Мосфильма» и наденут ретроформу. Будет большой спортивный праздник. Начало 1 мая 2023 года в 20.00 на «Волгоград Арене». Бесплатные билеты можно бесплатно оформить на kassir.ru. Учтите, разлетаются они, как горячие пирожки и осталось их не так уж много. Подробности.

Салют и фейерверк 1 мая 2023 в Волгограде

Праздничный фейерверк устроят 1 мая 2023 года в ЦПКиО. Посмотреть салют Первого мая можно будет в любой точке в Центральном парке культуры и отдыха, начнется салют в 22.00 по окончании ретроматча. Подробности.

Авторские экскурсии художника Алексея Шилова по фантастической выставке

В Выставочном зале музея Машкова на Чуйкова, 37 на майских праздниках пройдут авторские экскурсии известного волгоградского художника Алексея Шилова по его выставке «В рамках кадра». Экспозиция – просто фантастическая, тут и живопись, и графика, и коллаж, и стимпанк. На это стоит посмотреть с комментариями автора. Попасть на авторские экскурсии можно 29 апреля, 7 и 13 мая 2023 в 13.00. Подробности.

Выставка волгоградских художников в музее Машкова

В музее Машкова 28 апреля 2023 открывается выставка волгоградских художников «Где с небом сходится земля». В экспозиции - более 70 живописных произведений Вячеслава Милованова, Ильи Кучерявого, Леонида Олейника и Анастасии Гриньковой с пленэра, многие из которых покажут впервые.

В музее «Память» - выставка из Санкт-Петербурга

В музее «Память» в подвале ЦУМа с 26 апреля можно посмотреть выставку «Рожденные дважды» из музея-заповедника «Царское Село» Санкт-Петербурга. Здесь можно увидеть, каким был город Пушкин и знаменитый дворцово-парковый ансамбль после Великой Отечественной войны и как его восстанавливали.

Концерт камерной музыки в кирхе «Старой Сарепты»

Музей-заповедник «Старая Сарепта» 29 апреля 2023 в 17.00 приглашает на концерт камерной музыки в кирху. Камерный оркестр «Восьмая нота» и солистка Наталья Мещерякова (сопрано) исполнят произведения Баха, Бетховена и других композиторов. Билеты: 400/200 руб. (6+). Бронь: 8(8442)67-33-02, купить онлайн.

Мастер-классы для детей

«Старая Сарепта» в майские праздники также ждет юных волгоградцев и их родителей на творческие мастер-классы. 29 апреля 2023 в 14.00 здесь будут лепить весеннюю картину из пластилина (билеты: 350 руб. 8+), а 30 апреля 2023 в 12.00 – мастерить керамическую кошку-колокольчик (билеты: 350 руб. 7+). Запись по тел.: 8(8442)67-33-02, 8-927-511-67-49.

Концерт «Золотые хиты». Легендарные группы 90-х и 2000-х

«Братья Грим» и солисты групп «Премьер Министр», «Турбомода» и «Краски» споют в Волгограде и Волжском свои самые известные «Золотые Хиты 90-х и 2000-х». Это будет сразу несколько сольных концертов по цене одного билета. 28 апреля 2023 в 19.30 – Волжский, ДК ВГС. 29 апреля 2023 в 20.00 – Волгоград, KULTURA Concert Hall. Билеты: от 1000 руб. (12+) Купить онлайн.

Концерт и открытие павильона искусств и библиотеки в Комсомольском саду

В Комсомольском саду в центре Волгограда 29 апреля 2023 года в 12.00 откроют новые павильоны «Народная библиотека» и «Галерея искусств». Также для волгоградцев подготовили концерт. Вход свободный. Подробности.

Концерт симфонической музыки в ЦКЗ

В ЦКЗ 30 апреля 2023 в 17.00 пройдет концерт «Посвящение Чайковскому». Исполнят шедевры Волгоградский академический симфонический оркестр и солист Николай Кузнецов (Москва). За дирижерским пультом - Андрей Аниханов. Билеты от 350 руб. (6+), купить онлайн - volgogradfilarmonia.ru.

Фестиваль воздушных шаров в Волгограде 2023

Со 2 по 8 мая 2023 года в Волгограде вновь пройдет фестиваль воздушных шаров. В небо над городом взмоют 4 тепловых аэростата. Полеты будут в основном рано утром и на закате. Покататься стоит недешево, но посмотреть на воздушные шары и сделать красивые фото волгоградцы смогут бесплатно. Забронировать путешествие можно через WhatsApp +7(995)423-56-78 (Анна).