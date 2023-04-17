Веретенников, Алдонин, Титов, Тихонов: кто сыграет в ретро-матче на «Волгоград Арене» 1 мая

Матч пройдет на "Волгоград Арене" 1 мая Фото: Эдуард Пальгунов

Российский футбольный союз официально подтвердил проведение ретро-матча, который пройдет в Волгограде. Встреча-реконструкция легендарной игры «На руинах Сталинграда» состоится на «Волгоград Арене» 1 мая в 20.00. 80 лет назад в послевоенном городе сыграли местное «Динамо» и столичный «Спартак». РФС опубликовал предварительные составы футболистов, которые примут участие в ретро-матче.

Как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на РФС, тренерами сталинградского «Динамо» станут Валерий Газзаев и Владимир Файзулин. За команду сыграют экс-футболисты «Ротора» и московского «Динамо»: Виталий Абрамов, Евгений Алдонин, Максим Бондаренко, Альберт Борзенков, Валерий Бурлаченко, Олег Веретенников, Валерий Есипов, Платон Захарчук, Александр Зернов, Денис Зубко, Павел Могилевский, Олег Мысин, Николай Олеников, Игорь Семшов, Игорь Симутенков, Максим Тищенко, Александр Точилин, Андрей Чичкин, Евгений Чумаченко, Александр Шмарко, Эрик Яхимович. «Спартак» будет представлен ветеранами «красно-белых»: Дмитрий Аленичев, Никита Баженов, Денис Бояринцев, Константин Головской, Андрей Ещенко, Валерий Кечинов, Дмитрий Комбаров, Андрей Коновалов, Алексей Мелешин, Александр Мостовой, Виктор Онопко, Роман Павлюченко, Дмитрий Парфенов, Александр Самедов, Егор Титов, Андрей Тихонов, Александр Филимонов, Дмитрий Хлестов, Александр Ширко. Руководить московской командой будут Олег Романцев, Александр Мирзоян, Ринат Дасаев, Вагиз Хидиятуллин, Никита Симонян.

Сообщается, что команды будут играть ретро-форме, также они приедут на стадион в автобусах 40-х годов. Матч пройдет в рамках празднования 80-летия Победы в Сталинградской битве.

Напомним, 2 мая 1943 года в Сталинграде сборная местных игроков в составе сталинградского «Динамо» провела игру против московского «Спартака». Матч стал символом возвращения разрушенного города к мирной жизни.

Вход на ретро-игру на «Волгоград Арену» будет по бесплатным билетам. Их можно оформить на сайте РФС.