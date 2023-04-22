Показываем, как выглядит изнутри дом после взрыва газа в Волгограде

Масштаб разрушений потрясает. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Дом на улице Титова ,9 в Краснооктябрьском районе Волгограда, где 21 апреля 2023 произошел взрыв и пожар из-за утечки газа, сегодня обследуют специалисты. В пострадавших квартирах установили вертикальные подпорки, чтобы не обрушились перекрытия, пока идет обследование, а жильцы вывозят уцелевшие вещи. Сайт volgograd.kp.ru посмотрел, как сейчас выглядят разнесенные взрывом квартиры изнутри.

Из дома вывезли разрушенную мебель и обломки стен. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В квартире, где был эпицентр взрыва, зияет дыра вместо стены и потолка между кухней и ванной. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Подпорки всюду. Потолок прогнулся. Стена фасада накренилась наружу. Отошла на несколько сантиметров. Масштабы разрушений потрясают.

Обломки разрушенной мебели и техники сегодня из дома вывозили грузовиками. Жильцы тоже выносят из своих убитых квартир уцелевшие вещи. Что-то невозможно забрать – пронести крупные вещи мешают подпорки. Какую-то мебель жильцы разбирают, чтобы вынести по частям.

Подпорки установили во всех четырех наиболее пострадавших квартирах. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Стену частично вынесло. Она прогнулась наружу. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В квартире №65, где взорвался газ, видна зияющая дыра – нет стены между кухней и ванной, где были газовые трубы, колонка и плита. Внутри все превратилось в хлам, который уже вывезли.

- Хорошего мало, - сокрушается хозяин разрушенной квартиры.

На первом этаже, под квартирой, где был эпицентр взрыва, уцелели окна – они оказались крепче стен. Хозяин сделал и установил их своими руками.

Разрушено все. Только окна в этой квартире уцелели. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Внутри пострадали все помещения. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Сейчас жильцы 3 и 4 разрушенных подъездов обустраиваются во временном жилье из маневренного фонда, которое им выделила администрация Волгограда. Многие разместились неподалеку – на улице Депутатской, а аэропортовском переулке. Волгоградцы ждут материальной и иной помощи от властей. После ЧП они остались ни с чем.

Плиты перекрытия прогнулись. Где-то они частично разрушены. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Какая судьба постигнет дом после взрыва, станет ясно после окончания обследования. Специалисты решат, удастся ли его восстановить или придется разбирать.

Напомним, сильный взрыв прогремел на улице Титова в Волгограде в 4.09 утра 21 апреля 2023 года. В квартире №65 на втором этаже случилась утечка бытового газа. Взрывная волна разрушила одну квартиру целиком, три пострадали, окна выбило даже в соседнем доме. Натворил бед и последующий пожар. В Волгограде введен режим ЧС. К счастью, никто не погиб. Пожилая хозяйка взлетевшей на воздух квартиры была в больнице.

Жильцы пытаются собрать уцелевшее. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

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