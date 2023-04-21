Сильно пострадали три квартиры, в десятках выбиты окна. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Жильцы пятиэтажного дома на улице Титова в Волгограде, где утром 21 апреля 2023 произошел взрыв из-за утечки газа и пожар, рассказали, что оказались заблокированы в квартире из-за того, что были повреждены несущие конструкции здания. В доме частично разрушены перекрытия, фасад, балконы. 87-летняя жительница взорвавшейся из-за газа квартиры находится в больнице. Она легла в стационар за шесть дней до трагедии - на обследование, но когда узнала, что случилось, ей стало плохо.

По всему двору обломки, стекла. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Сильный взрыв и серия последующих хлопков прогремели в доме №9 на улице Титова в Краснооктябрьском районе Волгограда в 4.09 утра 21 апреля 2023 года. В квартире №65 на втором этаже случилась утечка бытового газа, которая привела к трагедии. Взрывная волна разрушила одну квартиру целиком, в трех пострадали перекрытия, окна выбило даже в соседнем доме. Натворил бед последующий пожар и вода, когда его тушили. Отлетевшая решетка балкона угодила в припаркованные во дворе автомобили, побила стекла, кузов.

На машины отлетело ограждение балкона. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Чудо, что погибших и пострадавших нет. Хотя нескольким жильцам врачи оказали помощь на месте – людям было плохо от страха и стресса. Хозяйка квартиры, где произошел взрыв, - 87 летняя женщина - в момент трагедии была в больнице, сообщает корреспондент сайта volgograd.kp.ru.

- Мы только ремонт сделали в квартире, мы еще не переехали, - то ли с облегчением, то ли с ужасом рассказывают соседи из смежной квартиры. На тот момент они еще не были в доме и не знали масштабов бедствия.

Жильцы взорвавшейся пятиэтажки в один голос говорят: ни накануне, ни ночью никто из них ни почувствовал запаха газа.

- Я не чувствовала вообще. После взрыва пошел газ. Как будто дымка белая была, - рассказывают жильцы пострадавшего подъезда.

На месте все экстренные службы. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

«Бабахнуло сильно, громко»

- Мы подскочили в 4.09 утра. Думали, машина у нас на той стороне взорвалась. Я мужу говорю: «Машина взорвалась». Он: «Наша стоит». Гляжу, цветы каштана на нее падают. И сразу прям голышом вылетели, тут уже человек шесть стояло у подъезда. Второй этаж весь горел. Все сразу стали кричать, вызывать скорую, думали, что там люди, - делятся волгоградцы.

- Бабахнуло сильно, громко, - вспоминает Александр Евгеньевич из 61-й квартиры, - Я под той квартирой живу на первом этаже. Квартира пострадала, еще как: плита перекрытия разрушилась, подпорок понаставили, потолок не упал, но поврежден, стекла все повыбивало. Наверху Нина жила, ее дома в тот момент не было.

- Нина с 16 числа была в больнице, - подтверждают соседи.

Во взорвавшейся из-за утечки газа квартире никого не было

Некоторые СМИ пустили дезинформацию, что в эту ночь 87-летняя хозяйка квартиры, где произошла утечка газа и взрыв, провела дома. Но облздрав опровергает:

- Женщина из квартиры, где произошел инцидент, находится на стационарном лечении с 16 марта 2023 года и продолжает лечение, - рассказали в комитете здравоохранения Волгоградской области.

Видеть людей из взлетевшей на воздух 65-й квартиры все же могли – сноха пенсионерки заходила в квартиру за вещами, чтобы отнести их свекрови в больницу. Возможно, их спутали, толком не зная соседей в лицо.

Самой 87-летней пенсионерке стало плохо после того, как ей сообщили, что ее квартиры больше нет.

«Дверь заклинило, мы сами выйти не могли»

Наталья из смежной со взорвавшейся 66-й квартиры на втором после взрыва выбежала на улицу в тапочках и халате. Поверх успела накинуть куртку. В подъезд с мужем и ребенком она смогла выйти не сразу. Несущие конструкции дома при взрыве повредило. Дверь их квартиры заклинило.

- Мы дома спали и тут хлопок такой. Я и не поняла, что случилось. Потом начался пожар. Дитя, мужа подняла. У всех двери вынесло, а у нас нет. Нашу дверь заклинило. Было страшно, мы остались заблокированы в квартире, - поделилась с «КП-Волгоград» Наталья, - Открывали нам ее, сами выйти не могли. И то, приоткрыли чуть, чтобы мы смогли вылезти. Я документы взяла, а остальное все там дома. Мы же не ожидали, что так будет.

Жильцы выбегали из дома на рассвете, кто в чем был. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Выбежали многие жильцы в тапочках на голые ноги. Говорят, все живые, слава богу. Но теперь не знают, как жить дальше. На соседку из взорвавшейся квартиры соседи не грешат, говорят, что 87-летняя пенсионерка адекватная, приветливая, бегает. Вряд ли она могла не заметить утечку газа, если та была в момент, когда она еще не уехала в больницу на обследование.

На месте продолжают работать следователи, взрывотехники. Жильцов эвакуированных подъездов запускают в квартиры по одному – взять минимум вещей, деньги, документы. Что будет дальше с пятиэтажкой и можно ли ее отремонтировать, пока не решено. В Волгограде ввели режим ЧС.

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