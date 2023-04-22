Дом после взрыва газа обследуют в Волгограде

В доме пострадали фасад и перекрытия. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгограде 22 апреля специализированная организация приступила к инструментальному обследованию несущих конструкций дома на улице Титова, 9 в Краснооктябрьском районе, где накануне, 21 апреля 2023 года произошел взрыв из-за утечки бытового газа. После этого власти решат, можно ли отремонтировать пострадавшее здание, сообщили сайту volgograd.kp.ru в мэрии.

- Результаты обследования лягут в основу экспертного заключения об условиях дальнейшей эксплуатации многоквартирного дома, - рассказали в администрации Волгограда.

Чтобы работы прошли безопасно, муниципальная служба спасения установила вертикальные подпорки в наиболее пострадавших помещениях, где повреждены перекрытия. Жильцов пострадавших от взрыва 3 и 4 подъездов дома по одному запускают в квартиры, чтобы они смогли забрать необходимые вещи. Сопровождают людей спасатели и полицейские.

Напомним, сильный взрыв прогремел на улице Титова в Волгограде в 4.09 утра 21 апреля 2023 года. В квартире №65 на втором этаже случилась утечка бытового газа. Взрывная волна разрушила одну квартиру целиком, три пострадали, окна выбило даже в соседнем доме. Натворил бед и последующий пожар.

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