Режим ЧС ввели после взрыва газа в жилом доме в Волгограде

В Волгограде ввели режим ЧС после взрыва газа. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

После взрыва газа в жилом доме в Волгограде 21 апреля 2023 года в городе-герое ввели режим ЧС для органов управления муниципального звена. Такое решение приняли на заседании КЧС под руководством главы Волгограда Владимира Марченко с участием МЧС и других экстренных служб, сообщили сайту volgograd.kp.ru в мэрии.

- Режим чрезвычайной ситуации позволяет оперативно принимать все необходимые решения, привлекать силы и средства сторонних организаций без проведения продолжительных согласований и формальных процедур, - рассказали в администрации Волгограда.

Напомним, ранним утром 21 апреля 2023 года в Волгограде в доме на улице Титова,9 на втором этаже произошла утечка бытового газа. Последовал мощный взрыв и возгорание. Прокуратура поводит проверку, на месте работают следователи. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. Но жильцы минимум трех квартир остались без жилья и имущества.

Судьбу пострадавшего от взрыва газа дома в Волгограде решат по завершению полного обследования. Уже известно, что перекрытия здания пострадали, разрушены три квартиры в 3 и 4 подъезде. Жителям 1 и 2 подъездов разрешили вернуться домой. Подъезды 3 и 4 пока остаются оцепленными. Их обитателям предоставили автобусы и пункт временного размещения в ДК Гагарина.

- Жители двух пострадавших квартир отказались от предоставления маневренного фонда, третья семья в настоящее время уже осматривает помещение жилого фонда, расположенное в непосредственной близи – на улице Депутатской, - рассказали в мэрии.

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