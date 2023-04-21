Как мог взорваться газ в пустой квартире: жильцы пострадавшего дома и газовики о взрыве в пятиэтажке в Волгограде

В доме разрушены перекрытия, вынесло несущую стену. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Взрыв прогремел в жилом доме на улице Титова, 9 в Волгограде в начале пятого утра 21 апреля 2023 года, после квартиры на втором этаже пятиэтажки загорелись. Причиной трагедии в Краснооктябрьском районе стала утечка бытового газа, сообщили сайту volgograd.kp.ru в областной прокуратуре. Разрушены три квартиры, пострадали еще несколько, выбило окна и в соседнем доме, покарежены машины во дворе. Как мог взоваться газ в пустой квартире, рассказали жильцы пострадавшего дома и газовики.

Причина взрыва газа в жилом доме в Волгограде 21 апреля 2023

В этих хрущевках газовый водонагреватель расположен в ванной комнате, плита и стояк – на кухне. Пока одна из главных версий – взрыв произошел на кухне, где расположен вентиль на стояке, подающем газ в квартиру. Не исключено, что бабахнула и колонка в ванной. Расположен эпицентр взрыва где-то в этом месте.

Пока на месте работают следователи и взрывотехники. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Как мог взорваться газ в пустой квартире?

Все жильцы сейчас обсуждают, как мог взорваться газ в пустой квартире, где никого не было.

- Холодильник, например, работал. Момент включения, искра, бабах, - строят предположения волгоградцы.

Специалисты подтверждают – это возможно.

- Утечка газа сама по себе не приводит к взрыву, - комментирует специалист газовой службы Владимир Третьяков. - Он может накапливаться на протяжении долгого времени, до тех пор, пока хозяин квартиры, например, не зажжет спичку. А если хозяина не было дома, могло случиться небольшое замыкание, пробежала искра, например, в проводке холодильника. Этого достаточно, чтобы произошел хлопок газа. Поэтому мы всегда рекомендуем перед уходом из дома на долгое время выключить из розеток все электрические приборы и перекрыть газ.

Машины и соседний дом тоже зацепило взрывной волной. Фото с места взрыва газа в доме в Волгограде 21 апреля 2023 Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Тем временем в «Волгоградгоргаз» сайту volgograd.kp.ru сообщили, что пока произошедшее квалифицируют как «хлопок неизвестного характера и возгорание».

- Договор о техническом обслуживании в квартире отсутствует, договор на обслуживание общедомовых сетей заключен управляющей компанией с ООО «Горгаз-Волга».

В последний раз договор на ТО ВДКО хозяйка пострадавшей квартиры заключала в 2018 году. С тех пор он не пролонгировался, газовое оборудование на кухне и в ванной не обслуживалось.

Вернувшиеся в свои квартиры жильцы двух первых подъездов пока сидят без плит и электричества. В доме вырубили электро и газоснабжение. Жильцов остальных двух пострадавших подъездов запускают в квартиры по одному – забрать самые необходимые вещи. То, что можно унести в руках – документы, деньги, одежду – многие выбежали на улицу с утра после взрыва с голыми ногами, в тапочках и халатах.

Напомним, утечка бытового газа, взрыв и пожар случились в 4.09 утра 21 апреля 2023 года в Волгограде в квартире №65 на втором этаже в доме на улице Титова,9. Прокуратура поводит проверку, на месте работают следователи. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. Но жильцы минимум трех квартир остались без жилья и имущества.

Судьбу пострадавшего от взрыва газа дома в Волгограде решат по завершению полного обследования. Уже известно, что перекрытия здания пострадали. Жильцы пока в пункте временного размещения или у родных, несколько семей присматривают жилье из маневренного фонда, предложенного администрацией.

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