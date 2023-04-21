Одну квартиру взрывом разнесло полностью, пострадали еще несколько. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Мощный взрыв прогремел в пятиэтажной хрущевке на улице Титова в Краснооктябрьском районе Волгограда ранним утром 21 апреля 2023 года. Причиной стала утечка бытового газа в квартире на втором этаже в четвертом подъезде дома №9. В 4.09 случился сильный взрыв, завыли сигнализации, начался пожар. Взрывной волной вынесло окна, полностью разрушена одна квартира, сильно пострадали еще три, побиты припаркованные во дворе машины. К счастью, погибших и пострадавших нет. Хозяйка квартиры, где произошел взрыв, - 87 летняя женщина - в момент трагедии была в больнице, сообщает с места трагедии корреспондент сайта volgograd.kp.ru.

На месте работают все оперативные службы. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Взрыв из-за утечки бытового газа в Волгограде в пятиэтажке на улице Титова прогремел в 4.09 утра. Вот что рассказывают о произошедшем очевидцы.

- Самое главное, что все живы. Произошло все в 4.09. Мы подскочили, думали, что машина во дворе взорвалась. А в окно смотрю – каштаны падают. И мы сразу вылетели прямо голышом на улицу. Тут уже человек шесть стояли, второй этаж горел, - рассказали сайту volgograd.kp.ru жильцы взорвавшегося дома.

Хозяйки взорвавшейся кваритры в момент т рагедии не было дома. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Взрывной волной покарежило припаркованнеы во дворе авто. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- Было страшно, мы еле спаслись, жене от всего этого плохо стало, удар хватил. Сейчас она в скорой, ей оказывают помощь врачи, - продолжают очевидцы.

- Мы проснулись от громкого взрыва. Дом весь тряхануло, сигнализации выли как бешеные. Думали, может, самолет опять пролетел, у нас это часто бывает. А получилось вот как, - говорят жильцы соседних домов.

У всех возникает вопрос, как могло рвануть в пустой квартире. Ведь бабушка из 65-й квартиры была на плановом обследовании в больнице. Однако некоторые утверждают, что в ту ночь хозяйка все же была дома и рано утром ушла в поликлинику.

Осколки и обломки по всему двору. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Последние новости о взрыве в жилом доме в Волгограде 21 апреля 2023

Взрыв газа 21 апреля 2023 в Волгограде в пятиэтажке на улице Титова и последующий пожар разрушили одну квартиру целиком, еще три сильно пострадали. Взрывной волной выбило окна в других помещениях дома №9 и в четырех торцевых квартирах дома №11. Покорежило припаркованные во дворе автомобили. К счастью, жертв и пострадавших нет. В момент ЧП 87-летняя хозяйка взорвавшейся квартиры уехала на плановое обследование в больницу. Так что квартира стояла пустой.

Одну квартиру взрывом разнесло полностью, пострадали еще несколько. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Медпомощь понадобилась четверым жильцам пострадавшего при взрыве газа дома. В основном это пожилые люди, от испуга и страха остаться без жилья и без вещей у них случился гипертонический криз. Одна из женщин – диабетик.

- На место ЧП было оперативно направлено 12 бригад. Обратившимся за помощью жителям дома с острой реакцией на стресс оказана помощь на месте. Пострадавших нет, госпитализации не потребовалось, - рассказали в облздраве.

У дома для жильцов стоит автобус. Пункт временного размещения организовали в ДК Гагарина. На месте ЧП продолжают дежурить бригады скорой помощи и психологи центра медицины катастроф.

Конструкции дома пострадали от взрыва. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Пока разрешили зайти в свои квартиры жителям 1 и 2 подъездов дома на улице Титова, 9, где сегодня рано утром произошел взрыв. Жильцы 3 и 4 подъездов, квартиры в которых пострадали, пока у родных, во дворе или в пункте временного размещения. Дом сейчас обследуют. Уже известно, что конструкции здания от взрыва сильно пострадали, в том числе перекрытия. Судьбу дома решат по окончании обследования.

В соседнем доме выбило стекла в четырех квартирах. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Причина взрыва в пятиэтажке в Волгограде

По предварительным данным, причиной взрыва в жилом доме в Волгограде 21 апреля 2023 года на улице Титова стала утечка бытового газа.

- Произошла утечка бытового газа с последующим воспламенением, о чем в 4.20 поступило сообщение в экстренные службы, - рассказали в прокуратуре Волгоградской области, которая проводит проверку.

Во дворе развернули оперативный штаб. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Видео с места взрыва в Волгограде сегодня

После взрыва квартира на втором этаже загорелась, внутри еще несколько минут взрывалась техника, приборы. Жильцы выбежали из горящего подъезда кто в чем был. Кто-то в ночнушке и халате поверх джинсов, кто-то успел одеться и даже взять документы. На видео с места взрыва жилого дома в Волгограде видно, как до приезда МЧС, пожарных и других экстренных служб жильцы просто не знали что делать, спеша покинуть опасную зону.

Жильцов пока не пускают в два пострадавших подъезда. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

На месте взрыва газа в жилом доме на улице Титова работает оперативный штаб. Глава Волгограда Владимир Марченко, который в шесть часов утра побывал на месте ЧП, доложил губернатору Андрею Бочарову о произошедшем. Глава региона поручил оперативно провести городскую комиссию, помочь жильцам в восстановлении помещений и ликвидации последствий.