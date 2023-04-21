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НовостиПроисшествия21 апреля 2023 4:57

В Волгограде медики оказывают помощь жильцам взорвавшегося на Титова дома

У трех человек от испуга случился гипертонический криз
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Жильцам на месте оказали помощь.

Жильцам на месте оказали помощь.

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Ранним утром 21 апреля 12 бригад скорой помощи приехали на место мощного взрыва, прогремевшего в многоэтажном доме на улице Титова в Волгограде. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального комитета здравоохранения, нескольким жильцам на месте оказали необходимую помощь. Пострадавших нет, но люди испугались, у троих случился гипертонический криз.

- На базе развернутого ПВР продолжают дежурить бригады скорой помощи, в том числе психологи центра медицины катастроф, - уточнили в облздраве.

Напомним, сегодня в квартире пятиэтажного дома взорвался бытовой газ. Хозяйки дома внутри не было, пенсионерка в этот момент находилась в больнице. Организована проверка. На месте разбирают завалы.