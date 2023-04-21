В Волгограде в пятиэтажном доме произошел взрыв

Взрыв прогремел в пятом часу утра Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Ранним утром 21 апреля в Волгограде произошел взрыв в многоквартирном доме №9 на улице Титова. ЧП случилось в 4.13. На месте работают спасатели, полицейские, бригады скорой помощи, прибыли руководители экстренных и силовых ведомств. Жильцов пятиэтажки эвакуировали.

В момент взрыва хозяйки квартиры не было дома Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Как сообщает сайт volgograd.kp.ru с места происшествия, взрыв прогремел на втором этаже в одной из квартир. Ее хозяйки – пенсионерки – не было дома, соседи рассказали, что она лежит в больнице.

- Мы спали, когда все произошло. Рвануло так, что повылетали окна, нас с мужем подбросило на кровати. Было очень страшно. Повезло, что бабушки-соседки в этот момент не было дома, - рассказала жительница дома №9 на улице Титова.

Пострадали авто во дворе Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

От взрыва и последующего пожара пострадали 3 квартиры, а также припаркованные во дворе машины. Кроме того, были выбиты стекла в соседнем доме №11 по улице Титова.

- На втором этаже происходило горение вещей на площади 20 квадратных метров. Пожарные расчеты 2-й ПСЧ ликвидировали горение в 5.20. Причина пожара устанавливается, - прокомментировали происшествие в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.

От взрыва пострадали 3 квартиры и припаркованные автомобили Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В результате ЧП погибших и пострадавших нет, при этом скорая помощь госпитализировала трех жильцов - у них гипертонический криз из-за испуга. По предварительной информации, причиной ЧП мог стать бытовой газ. Сейчас экстренные службы решают вопрос, чтобы обесточить пятиэтажку.

Точная причина ЧП устанавливается, но предварительно - это бытовой газ Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- Я не почувствовала запаха газа, - отметила жительница дома. – Следственная группа определит, что это такое было.

- А я после взрыва его почувствовала. После него будто дымка белая пошла, - рассказала другая соседка.

От взрыва пострадали 3 квартиры и припаркованные автомобили Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Сейчас территория дома, где прогремел взрыв, оцеплена. Работает следственно-оперативная группа. Жильцы пятиэтажки обсуждают случившееся, стоя на улице или сидя в автобусе, который специально подогнали для них. Также людям предложили переждать разбор завалов в ДК Гагарина.

- Самое главное, что все живы. Вообще произошло все в 4.09. Мы подскочили, думали, что машина во дворе взорвалась. А смотрю – каштаны падают. И мы сразу вылетели прямо голышом на улицу. Тут уже человек 6 стояли, второй этаж горел. Сейчас во внутрь дома никого не пускают, - сообщили жильцы.

Экстренные службы продолжают работу на месте взрыва Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

На месте взрыва находятся мэр Волгограда Владимир Марченко, глава Краснооктябрьского района Иван Дронов и другие чиновники. Ждут, пока закончат работать следователи, чтобы приступить к ликвидации последствий.