Как будут работать торговые центры Волгограда 31 декабря и 1 января

Торгово-развлекательные центры и магазины изменят график работы. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Если вы запланировали шопинг перед праздником или в первые дни января 2023, то учтите, что график работы ТРК, кинотеатров, торговых центров и супермаркетов в Волгограде и Волжском в новогодние дни изменится. 31 декабря 2022 года магазины и крупные торгово-развлекательные комплексы закроются на несколько часов раньше, а 1 января 2023 года начнут работать позже обычного или вовсе не откроются. Сайт volgograd.kp.ru узнал расписание работы торгово-развлекательных центров и основных магазинов Волгограда и Волжского в новогодние праздники.

В Ворошиловском ТЦ 1 января 2023 года будет выходной. Супермаркет Перекресток работает 31 декабря 2022 года до 22 часов, а 1 января - с 13.00. В канун Нового года 31 декабря 2022 магазины торгового центра будут работать до 20.00, некоторые закроются еще раньше. В кинотеатре 5 звезд 31 декабря последние сеансы закончатся в 20.00, 1 января начнутся с 11.00. Ресторан Scoozi решил взять выходной и 31 декабря, и 1 января. Кафе в торгушке решили закрыться 31 декабря в 17-20 часов. У химчистки Золушка перед Новым годом рабочий день закончится в 16.00. Купить подарки в магазинах Золотое яблоко 1 января 2023 года можно будет с 13 до 21 часа.

В Волгограде ТРЦ «Акварель» 31 декабря 2022 года будет работать с 10.00 до 19.00. После новогодней ночи 1 января 2023 в торговом центре устроят выходной день, в том числе будут закрыты гипермаркеты. Со 2 января все магазины откроют двери и будут ждать покупателей в обычном графике - с 10.00 до 22.00. При этом Ашан 31 декабря закроется в 20.00. Леруа Мерлен 31 декабря работает с 8 часов утра до 18 часов, 1 января стройматериалы здесь не купить.

Режим работы ТРК Парк Хаус в Волгограде в новогодние праздники 2023 года: 31 декабря 2022 все магазины в торговом центре будут работать с 10.00 до 20.00, 1 января 2023 – нерабочий день, со 2 января все работают в обычном режиме с 10 до 22 часов. Гипермаркет Карусель 31 декабря 2022 года работает с 9 до 21 часов, 1 января 2023 откроется в 13.00 и будет работать до 22.00. Кинотеатр Синема 5 работает 31 декабря с 10 до 20 часов, 1 января – с 11 до 22 часов, со 2 по 8 января – с 9.30 до 2.00.

График работы гипермаркета OBI в Волгограде 31 декабря 2022 – с 8.00 до 18.00, 1 января 2023 – с 14.00 до 22.00, в остальные дни новогодних каникул – с 8.00 до 22.00. ОБИ в Волжском в праздники работает так же.

Гипермаркет Зельгрос в Волгограде в новогодние праздники 31 декабря 2022 года работает до 18.00. 1 января 2023 Selgros откроется с 13.00.

Магазины в ТРК Европа Сити Молл в Волгограде в предпраздничный день 31 декабря 2022 года работают до 20 часов, 1 января 2023 года здесь тоже выходной.

ТРК «Мармелад» в Волгограде 31 декабря 2022 года работает с 10.00 до 20.00, фитнес-клуб AlexFitness – с 9.00 до 18.00.В первый день 2023 года торговые галереи и парк развлечений Активизон торгового центра откроются в 14.00 и будут работать до 22.00. Кинотеатр Mori Cinema откроет двери для желающих посмотреть кино c 12.00 до 2.30. А вот фитнес-клуб 1 января возьмет выходной. Со 2 января ТРК ждет посетителей в обычном режиме.

Учтите, что все супермаркеты у дома в Волгограде и Волжском 31 декабря 2022 года также закроются на пару часов раньше обычного. Например, «Магниты» будут работать до 22.00, а 1 января 2023 года откроются в 12.00.

В Волжском на Новый год 2023 магазины, гипермаркеты и торговые центры будут работать также, как и в Волгограде.

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