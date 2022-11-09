На Аллее Героев в Волгограде сняли 13 тысяч квадратных метров старой плитки

К заведениям на Аллее подойти очень сложно. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде за один день строители разворотили всю Аллею Героев. На пешеходной зоне вдоль ресторанов и магазинов рабочие МБУ «Северное» взялись срезать сразу всю старую плитку и вдоль четных, и вдоль нечетных домов. Подобраться к заведениям общепита очень сложно: для безопасности само место работ, а заодно и входы в кафе и рестораны, огородили металлическими заборами. В центре города решили срочно обновить пешеходную аллею от улицы Чуйкова до проспекта Ленина.

В мэрии пообещали использовать старую брусчастку по второму разу. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Для горожан это стало неожиданностью, так как не было новостей о проводимых аукционах по выбору подрядчика. Как оказалось, мэрия заключила прямой договор с муниципальным предприятием, минуя конкурсные процедуры. Работы оплачиваются из бюджета. Помимо обновления 13 тысяч квадратных метров брусчатки, на Аллею Героев закупят новую парковую мебель взамен старых скамеек, уложат рулонный газон. Как прокомментировали сайту volgograd.kp.ru в администрации города, все делают строго по проекту, который сделало муниципальное учреждение еще весной этого года.

- Так как Аллея Героев является объектом культурного наследия регионального значения, к разработке проекта могли быть допущены организации с наличием соответствующей лицензии – МБУ «Северное» имеет все необходимые разрешения на выполнение данных мероприятий. Готовый проект прошел историко-культурную экспертизу и получил положительное заключение экспертов, - пояснили чиновники.

Во сколько бюджету города обойдется обновление Аллеи Героев, пока неизвестно. Напомним, ранее в мэрии объяснили, зачем пришлось менять тротуарную плитку и рассказала, что сделают со старой (ей решили подарить вторую жизнь).