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Общество24 января 2023 7:56

Кривую плитку на Аллее Героев в Волгограде подрядчика заставят переложить весной

Претензии подрядчикам заказчик уже направил
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Аллею Героев спешно готовят к празднику.

Аллею Героев спешно готовят к празднику.

Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде 24 января, за неделю до праздника в честь 80-летия победы в Сталинградской битвы, губернатор Андрей Бочаров с главой Волгограда Владимиром Марченко и чиновниками устроили инспекцию реконструкции Аллеи Героев. Подрядчики при мощении пешеходной зоны уложили тротуарную плитку вкривь и вкось. Как сообщил сайту volgograd.kp.ru директор МБУ «Волгоградзеленхоз» Павел Целковский, весной подрядчик должен будет плитку переложить. Есть и другие недочеты при реставрации памятников, которые придется устранять в рамках гарантии.

- У нас как у заказчиков, естественно, есть вопросы к подрядным организациям. У них 5 лет гарантии. Уже сейчас выдвинут ряд замечаний, которые они в весенний период должны будут устранить. Мы это все видим, замечания не очень большие, но они есть. Претензии все написаны подрядчикам, весной они будут устранены, - рассказал директор МБУ «Волгоградзеленхоз» Павел Целковский.

Плитка на аллее не выдерживает критики. Гуляющим здесь нужно смотреть под ноги.

Плитка на аллее не выдерживает критики. Гуляющим здесь нужно смотреть под ноги.

Фото: Екатерина СИМОХИНА

Плитку замостили с перепадами и провалами. Но среди претензий к подрядчикам реконструкции Аллеи Героев не только криво уложенная брусчатка. Есть вопросы и по реставрации стел. Как отмечает заказчик, замечания незначительные, часть из них устранят еще до 2 февраля.

Мемориальную зону заканчивают с опозданием и с огрехами.

Мемориальную зону заканчивают с опозданием и с огрехами.

Фото: Екатерина СИМОХИНА

- К сожалению, как всегда холода наступили, поэтому пришлось применять специальные материалы, с которыми можно работать в зимних условиях, делать тепляки, ставить пушки. Справились почти в срок, чуть задержались, - отмечает руководитель «Волгоградзеленхоза».

Но предновогоднего разгрома на Аллее Героев уже нет.

Но предновогоднего разгрома на Аллее Героев уже нет.

Фото: Екатерина СИМОХИНА

По словам губернатора Андрея Бочарова, все работы на Аллее Героев от улицы Чуйкова до проспекта Ленина должны завершить к маю 2023 года, когда будут отмечать День Победы. Здесь нужно не только устранить брак, но и уложить новый газон, высадить цветы. Но в целом глава региона остался доволен тем, что удалось сделать в столь сжатые сроки. А к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне обновят и часть аллеи от проспекта Ленина до площади Павших Борцов.

В центр привезли тонны оборудования.

В центр привезли тонны оборудования.

Фото: Екатерина СИМОХИНА

Пока же Аллею Героев, вокзал, площадь Павших Борцов и другие здания в центре Волгограда готовят к световому шоу проекта «Мост памяти». Везде завезли и монтируют светодиодные экраны, световое и проекционное оборудование.

Готовят экраны для видеоинсталляций.

Готовят экраны для видеоинсталляций.

Фото: Екатерина СИМОХИНА

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