Кривую плитку на Аллее Героев в Волгограде подрядчика заставят переложить весной

Аллею Героев спешно готовят к празднику. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде 24 января, за неделю до праздника в честь 80-летия победы в Сталинградской битвы, губернатор Андрей Бочаров с главой Волгограда Владимиром Марченко и чиновниками устроили инспекцию реконструкции Аллеи Героев. Подрядчики при мощении пешеходной зоны уложили тротуарную плитку вкривь и вкось. Как сообщил сайту volgograd.kp.ru директор МБУ «Волгоградзеленхоз» Павел Целковский, весной подрядчик должен будет плитку переложить. Есть и другие недочеты при реставрации памятников, которые придется устранять в рамках гарантии.

- У нас как у заказчиков, естественно, есть вопросы к подрядным организациям. У них 5 лет гарантии. Уже сейчас выдвинут ряд замечаний, которые они в весенний период должны будут устранить. Мы это все видим, замечания не очень большие, но они есть. Претензии все написаны подрядчикам, весной они будут устранены, - рассказал директор МБУ «Волгоградзеленхоз» Павел Целковский.

Плитка на аллее не выдерживает критики. Гуляющим здесь нужно смотреть под ноги. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Плитку замостили с перепадами и провалами. Но среди претензий к подрядчикам реконструкции Аллеи Героев не только криво уложенная брусчатка. Есть вопросы и по реставрации стел. Как отмечает заказчик, замечания незначительные, часть из них устранят еще до 2 февраля.

Мемориальную зону заканчивают с опозданием и с огрехами. Фото: Екатерина СИМОХИНА

- К сожалению, как всегда холода наступили, поэтому пришлось применять специальные материалы, с которыми можно работать в зимних условиях, делать тепляки, ставить пушки. Справились почти в срок, чуть задержались, - отмечает руководитель «Волгоградзеленхоза».

Но предновогоднего разгрома на Аллее Героев уже нет. Фото: Екатерина СИМОХИНА

По словам губернатора Андрея Бочарова, все работы на Аллее Героев от улицы Чуйкова до проспекта Ленина должны завершить к маю 2023 года, когда будут отмечать День Победы. Здесь нужно не только устранить брак, но и уложить новый газон, высадить цветы. Но в целом глава региона остался доволен тем, что удалось сделать в столь сжатые сроки. А к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне обновят и часть аллеи от проспекта Ленина до площади Павших Борцов.

В центр привезли тонны оборудования. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Пока же Аллею Героев, вокзал, площадь Павших Борцов и другие здания в центре Волгограда готовят к световому шоу проекта «Мост памяти». Везде завезли и монтируют светодиодные экраны, световое и проекционное оборудование.