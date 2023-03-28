График проведения встреч по опросу о переименовании Волгограда в Сталинград

Встречи уже прошли в четырех районах. Они были для приглашенных.
Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инициативная группа по выявлению общественного мнения о переименовании Волгограда в Сталинград в последние марта 2023 года проводит встречи во всех районах города. По их итогам будет принято решение о целесообразности проведения референдума. График проведения мероприятий опроса о переименовании Волгограда в Сталинград публикует сайт volgograd.kp.ru.
29 марта 2023 года в 15.00 встречи по переименованию Волгограда в Сталинград одновременно пройдут: в школе №55 «Долина знаний» Советского района, в Центре развития творчества детей и юношества Ворошиловского района и в школе №77 Кировского района.
30 марта 2023 в 15.00 опрашивать волгоградцев, хотят ли они жить в Сталинграде, будут в большом зале администрации Красноармейского района.
28 марта встречи прошли на стадионе «Зенит» на Красном, в гимназии №16 на Тракторном и в «Икре» в центре Волгограда.
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