График проведения встреч по опросу о переименовании Волгограда в Сталинград

Встречи уже прошли в четырех районах. Они были для приглашенных. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Инициативная группа по выявлению общественного мнения о переименовании Волгограда в Сталинград в последние марта 2023 года проводит встречи во всех районах города. По их итогам будет принято решение о целесообразности проведения референдума. График проведения мероприятий опроса о переименовании Волгограда в Сталинград публикует сайт volgograd.kp.ru.

29 марта 2023 года в 15.00 встречи по переименованию Волгограда в Сталинград одновременно пройдут: в школе №55 «Долина знаний» Советского района, в Центре развития творчества детей и юношества Ворошиловского района и в школе №77 Кировского района.

30 марта 2023 в 15.00 опрашивать волгоградцев, хотят ли они жить в Сталинграде, будут в большом зале администрации Красноармейского района.

28 марта встречи прошли на стадионе «Зенит» на Красном, в гимназии №16 на Тракторном и в «Икре» в центре Волгограда.

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