В двух районах Волгограда котельные работают на минимуме

Волгоградцы остались без воды и без тепла. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вторые сутки жители Советского и Ворошиловского районов Волгограда сидят без воды из-за аварии на канализационном коллекторе в пойме реки Царицы. К утру 29 октября волгоградцы стали жаловаться и на холод в квартирах. Котельные работают на минимуме, туда, как и в жилые массивы, приходится возить воду, - сообщили сайту volgograd.kp.ru в «Концессиях».

- В условиях ограничения водоснабжения в Советском и Ворошиловском районах, «Концессии теплоснабжения» обеспечивают работу котельных на минимально допустимом режиме. В целях обеспечения нормативных параметров у потребителей осуществляется подвоз воды к котельным при помощи муниципальной спецтехники, - рассказали в компании.

Работы на месте коммунальной аварии идут вторые сутки и конца и края еще не видно. Пока экскаваторы только подбираются к поврежденному каналу и трубам канализационного коллектора, который проходит на большой глубине под землей. Прогнозов, когда у 200 тысяч жителей Волгограда появятся холодная и горячая вода, а также тепло, власти пока не дают.