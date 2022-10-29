В Волгограде продлили срок ликвидации аварии на коллекторе канализации

Тысячи тонн стоков смыли парк и утекли прямиком в Волгу. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Ворошиловском районе Волгограда уже полтора суток устраняют аварию на канализационном коллекторе в пойме Царицы. Без воды сидят 200 тысяч жителей двух районов. пока власти даже не дают прогнозов, когда бригады Концессий смогут ликвидировать последствия обрушения коллектора, заменят трубы и вернут водоснабжение. Сроки ликвидации порыва продлеваются, сообщили сайту volgograd.kp.ru в мэрии.

- С места работ вывезено свыше 30 самосвалов грунта, продолжается откачка воды из канализационной камеры, - отчитываются о ходе аварийно-восстановительных работ в администрации города.

Больше суток из провала, где прорвало коллектор, откачивают канализационные стоки. Пока фекалии все еще стекают в Волгу. Утром два экскаватора с 7-метровыми стрелами на месте аварии заменил гусеничный экскаватор с 18-метровой стрелой. Он сможет подобраться к трубам коллектора, которые лежат глубоко под землей на склоне поймы Царицы.

Тем временем, волгоградцы ищут воду и график работы водовозок. После аварии на канализационном коллекторе обезвожены более 1100 многоквартирных и 11 тысяч частных домов.