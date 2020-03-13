Как выглядит склон за 140 миллионов и что общего у поймы Царицы с Центральным парком Нью-Йорка

Весь прошлый год мы внимательно следили за тем, что происходит на правом склоне поймы реки Царицы в центре Волгограда. Его благоустраивали по программе «Развитие комфортной городской среды». Стоимость работ оценили в огромную сумму - более чем в 140 миллионов рублей. Жителям обещали очень бережно отнестись к деревьям и не пускать под топор всю подряд растительность. А рельеф склона обыграть – сделать разноуровневые пешеходные, беговые и велодорожки.

По контракту подрядчик должен был закончить работы в ноябре 2019. Доделывали все глубокой осенью, когда уже прогулочная зона была, в общем-то, мало кому нужна. А сейчас, весной это стало популярным местом для прогулок у жителей Ворошиловского района. «Комсомолка» решила посмотреть, как в итоге выглядит парк, в который вложили такие огромные деньги и как в нем чувствует себя пешеход и велосипедист (велосипед мы тоже взяли с собой).

Склон стал удобным и для пешеходов, и для велосипедистов.Фото: Екатерина СИМОХИНА

ТРАВКА ЗЕЛЕНЕЕТ, А РОЗ НЕТ

Сразу скажем, что нам парк понравился. Но наша работа не хвалить власти, а контролировать. Для начала вспомним статьи расходов. Около миллиона предусматривали на подготовку территории, включая вырубку старых деревьев. Почти 20 – на наружные сети водоснабжения, водоотведения и прочее. 13,7 миллиона на освещение, 3,8 – на видеонаблюдение, 12,6 миллиона – на озеленение, 4,2 – на малые архитектурные формы. Самая большая статья расходов – устройство проездов и площадок – 61 миллион.

Конечно, каждую елку в парке не посчитаешь (хотя при желании можно), но уже видно, что все деревья, среди которых много крупномеров, хорошо прижились и перезимовали. Было бы печально, если бы растения по 12 – 22 тысячи рублей за штуку погибли. Повалено только одно дерево, но оно старое. Газон зеленеет в лучах солнца и под струями поливочного водопровода – он тоже работает. Правда, зеленая только третья часть склона, где в ноябре газон стелили рулонами к открытию сквера Пахмутовой. Вся остальная территория – голая земля. Кое-где пробивается травка.

На части склона уже лето, а на остальной территории газон еще не взошел.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Как прокомментировали «КП-Волгоград» в мэрии, так и предполагалось изначально. Где-то газон в рулонах, где-то – гидропосев травы. Газон подрядчик засеял осенью, а апреле-мае он уже должен взойти. Если что-то пойдет не так, подрядчик вернется на объект и за свой счет засеет газон снова, если он не взойдет.

Согласно смете, в парке должны были высадить 284 дерева, 1619 кустарников и 2108 штук роз. Одни только розы стоят больше 3 миллионов, но их мы не нашли.

Все посаженные деревья прижились, и поливают их даже в марте.Фото: Екатерина СИМОХИНА

В мэрии и этому нашли объяснение: розы по 1500 рублей за штуку решили не сажать. Потому что под клумбу пришлось бы вырубить деревья. Чтобы сохранить их, решили пожертвовать цветами. Администрация обещала прокомментировать, на что пошли сэкономленные на розах 3,16 миллиона рублей.

ПОЧЕМУ СКАМЕЙКИ НЕ ТАКИЕ?

Тротуарную плитку положили отлично (гораздо лучше, чем на верхней террасе Центральной набережной). Она уложена ровно и без сколов. Дорожки для бегунов и велосипедистов со специальным покрытием тоже ровненькие и красивые. По ним уже рассекают на скейтах, самокатах и роликах, а также прогуливаются молодые родители с колясками. Кстати, их продлили до выхода на улицу Калинина, что очень удобно для колесного транспорта. Велосипедистам лучше заезжать и выезжать на склон в районе «Волжских парусов». Со стороны сквера Пахмутовой крутые подъемы, по которым съезжаешь с ветерком, а вот обратно велик придется тащить на себе.

Плитку уложили более качественно, чем на набережной.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Малых архитектурных форм мы не досчитались: по смете должны были поставить 45 скамеек со спинкой, каждая стоит больше 14 тысяч, а также закругленные скамейки. Их измеряют не в штуках, а в метрах – 131 м стоит полтора миллиона. На склоне скамеек и правда очень много, но все они без спинки.

- В рамках авторского надзора было решено отказаться от скамеек со спинкой в пользу других – изогнутой формы, говорят в мэрии. Во сколько в итоге обошлись малые архитектурные формы, нам обещали прокомментировать дополнительно.

В парке и правда много лавочек, но скамеек со спинкой мы не нашли.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Обещанная пергола на месте, и урны тоже, и благодаря тому, что в парке они на каждом шагу, там очень чисто, и прогулка доставляет одно удовольствие.

Дорожки удобные и для родителей с колясками, и для детей на самокатах и скейтах.Фото: Екатерина СИМОХИНА

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Сейчас власти и общественность обсуждают дальнейшие планы по благоустройству поймы реки Царицы. А именно, какой она будет в части от Астраханского моста до 2-й Продольной. Для разработки концепции этой и других городских зон при комитете молодежной политики города даже создали Центр компетенций по вопросам городской среды Волгограда. В нем молодые волгоградские архитекторы вместе с московскими будут думать о развитии городской среды.

У молодежи планы на пойму амбициозные. При разработке концепции они сразу решили равняться на Центральный парк Нью-Йорка: он, как и наша пойма, окружен многофункциональной застройкой. Только в Америке его можно пересечь со всех точек, а у нас пока пешеходные маршруты в пойме только продольные, хотя должны быть поперечные. Эта территория, по словам архитекторов, должна не разделять, а соединять две части города. Чтобы как в Нью-Йорке у любого человека из любой точки был доступ в парк.

На преобразование этой части поймы денег пока нет, зато идей - предостаточно.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Пока конкретных планов у молодежи нет, но они определились, что из-за сложности рельефа здесь должно быть минимум застройки и максимум деревьев, нужно сохранить проложенные велосипедистами маршруты, а место, где стоит морятник, подошло бы для аквапарка. Правда, у заброшенного здания есть собственник, которого вообще забыли спросить. Предприниматель Оксана Бибижаева планировала создать в морятнике Центр современного искусства.

- Есть у нас еще идея открытия поймы реки - достать ее из трубы. Целесообразно также разместить в пойме какой-то спорт, проводить культурно-массовые мероприятия. Это природная чаша, скрывающая звук, - говорит главный архитектор «ВЯЗа» Дмитрий Селивохин.

По словам главного архитектора города, он уже с нетерпением ждет, какую концепцию предложит молодежь:

- С 1945 года было разработано около ста, а то и больше проектов освоения поймы. Проходило 2 или 3 больших конкурса. И впервые мы перешли к делу. 1/3 часть уже прекрасно освоили, - говорит Эдвин Петров.