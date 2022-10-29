Жители двух районов Волгограда ищут воду и график работы водовозок

На месте аварии бригады работают второй день. Фото: Екатерина СИМОХИНА

200 тысяч жителей Ворошиловского, Советского и части Кировского районов Волгограда из-за коммунальной аварии на канализационном коллекторе вторые сутки сидят без воды, ищут водовозки, едут на другой конец города покупать бутыли, наполнять канистры и баклажки и делятся информацией друг с другом в соцсетях.

- Доброе утро. Воду так и не дали. Подвоза воды, про который так бодро отчитались чиновники, тоже не было. В 5 подъезде фонило газом и часов в шесть вечера газовик срезал трубу. Так что газ тоже не во всем доме. Из плюсов: теплые батареи. Есть свет, - горько шутят волгоградцы.

Только вот многие жители обезвоженных районов жалуются и на холодные батареи. Котельные работают на минимуме. Но все же большинство в Ворошиловском, Советском и начале Кировского ищут воду. В магазинах прилавки опустели еще вчера.

- Не пойми как эту воду подвозят, где её искать и во сколько. Вчера сказали, что с 8 до 9 привезут, час стояли с вёдрами, машина не приехала. В УК сказали, сегодня другой график, повесят на подъездах, но там ничего нет. Может машина в соседний двор приедет, - жалуются жители ЖК «Династия».

- Сидим без воды. В магазинах ее нет. Подскажите, пожалуйста, где в Кировском районе есть колонки, водички бы набрать, - просят одни.

- На Циолковского, 21 бочка с водой дежурит постоянно, - делятся друг с другом волгоградцы.

- Читаю новости из палаты перинатального центра. Мне с ребёнком завтра домой, там есть вода! Но тут много мам и лялек... Этот гигантский роддом тоже без воды. Персонал как проклятый по палатам воду таскает, - пишут молодые мамы.

Пока же искать водовозку жителям Волгограда предлагают по телефонам горячих линий: единый телефон – 88442-39-70-03, по Ворошиловскому району – 88442-97-60-00, по Советскому району – 88442-41-69-51, 88442-41-49-22. Но, по словам, горожан, на горячие линии не дозвониться.

Тем временем в прокуратуре и Росприроднадзоре ищут виноватых в коммунальной аварии и экологическом бедствии.