Федор Щербачнеко ушел из «Ротора»

Федор Щербаченко проработал в "Роторе" меньше шести месяцев. Фото: СК "Ротор".

«Ротор» не может жить без потрясений. Вот и сейчас в волгоградском клубе обстановка напряженная. 26 октября прекратил работу с «Ротором» спортивный директор Федор Щербаченко. Как сообщает пресс-служба «сине-голубых», АНО СК «Ротор» и спортивный директор решили прекратить сотрудничество по взаимному согласию сторон.

Что стало причиной разрыва, не сообщается. Однако слухи о возможном уходе Федора Щербаченко появились сразу после поражения от «Спартака» из Нальчика со счетом 1:4. Сообщалось, что спортивный директор может уйти вместе с главным тренером Алексеем Стукаловым. Однако в тренерском штабе волгоградской команды изменений не произошло. Стукалов продолжает работать с «Ротором», этот специалист пришел в клуб по приглашению Федора Щербаченко.

- Федор Щербаченко попрощался с игроками, тренерским и административным штабом и сотрудниками офиса и пожелал клубу добиться поставленных целей, - отметили в «Роторе».

Напомним, Федор Щербаченко пришел в «Ротор» в июне 2022 года после вылета команды во Вторую лигу. Несколько лет назад он был главным тренером команды. По ходу нынешнего сезона функционер рассказывал об амбициозных планах по скорейшему возвращению «сине-голубых» в элиту российского футбола, регулярно записывал видеообращения для болельщиков. Только на прошлой неделе Федор Щербаченко поставил задачу футболистам из Волгограда на остаток осенней части сезона выиграть все 5 матчей, но они уже с ней не справились. Теперь же «Ротору» придется временно обходиться без спортивного директора. Однако клубу не привыкать, после увольнения Эдуарда Панасюка эта должность была вакантной в течение полугода.

«Ротор» в группе 1 Второй лиги занимает третье место, отставая от лидирующих «Чайки» и «Черноморца» на 6 очков.