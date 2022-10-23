В Волгограде обсуждают возможную отставку Федора Щербаченко и Алексея Стукалова из «Ротора»

Фото: СК "Ротор"

Болельщики «Ротора» в субботу были крайне разочарованы выступлением любимой команды, которая в Волгограде была разгромлена «Спартаком» из Нальчика со счетом 1:4. После игры в медиа появились слухи об отставке спортивного директора клуба Федора Щербаченко и главного тренера Алексея Стукалова. Такое развитие действий еще больше огорчило поклонников «сине-голубых», большинство из которых поддерживают специалистов.

- Федор Щербаченко после домашнего поражения от нальчикского «Спартака» (1:4) заявил мне о готовности уйти в отставку с поста спортивного директора «Ротора», - сообщил в своем телеграм-канале журналист Сергей Ильев.

По словам инсайдера, Щербаченко берет на себя ответственность за результаты команды. «Ротор» в группе 1 Второй лиги после 14-ти туров занимает третье место, отставая от дуэта лидеров «Чайки» и «Черноморца» на 6 очков. Алексей Стукалов о своем намерении уйти из волгоградской команды не сообщал. Однако он пришел в клуб вместе с Щербаченко.

- Не хочу оправдываться, тренер всегда берет ответственность за результат. Могу сказать, что по первому тайму игра у нас не получалась. Во втором тайме перестроились, но его надо разбирать, потому что мы пропускаем простые мячи. Ошибки, переходы… все то, о чем говорили на теориях, все оттуда пришло. Все мячи соперник исполнил, 4 раза убежал в атаку, 3 мяча забил. Надо разобраться в ситуации, пересмотреть игру. Мы отыгрываемся, бежим забивать, допускаем индивидуальные ошибки и нам люди забивают без борьбы. Этот вопрос надо посмотреть, - рассказал на послематчевой пресс-конференции Алексей Стукалов.

Болельщики «Ротора» слухи о возможном уходе Федора Щербаченко восприняли без одобрения. Большинство из них уверенны, что такие решения не стоит принимать сгоряча. «Лучше мы уже не найдем», «Это футбол. Пусть профессионалы разберут игру и сделают правильные выводы», «До этого десятки игр проигрывали, сидел на месте спортдир, а тут одно поражение и сворачивает чемоданы», «Пусть работают, тем более есть над чем», «Лично меня он [Щербаченко] в качестве спортивного директора устраивает более чем», - высказали свое мнение болельщики в социальных сетях.