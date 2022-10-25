Алексей Стукалов продолжает тренировать «Ротор»

Алексей Стукалов остается главным тренером волгоградской команды. Фото: СК "Ротор".

После крупного поражения от нальчикского «Спартака» (1:4) в прошлом туре Второй лиги в стане «Ротора» появилась напряженность. Поползли слухи, что волгоградский клуб могут покинуть спортивный директор Федор Щербаченко и главный тренер Алексей Стукалов – вместе или кто из них. Однако подтверждения эта информация не получила. Специалисты продолжают работать в «Роторе». Именно Алексей Стукалов провел тренировку «сине-голубых» 25 октября.

Тренировочное занятие состоялось на поле ВГАФКа, именно оно сейчас является основным у команды для подготовки к играм. Телеграм-канал «ФНЛ с Ильевым» сообщает, что 25 октября состоялось заседание координационного совета «Ротора».

Во вторник Алексей Стукалов провел тренировку "сине-голубых" на поле ВГАФК. Фото: СК "Ротор".

- Со слов футболистов, Щербаченко сказал, что сегодня нужно забыть о разногласиях, сплотиться, хорошо подготовиться и выиграть оставшиеся 4 матча до зимней паузы. Также он отметил, что пока не знает, какие решения будут приняты руководством региона, - написал журналист Сергей Ильев.

После 14 туров «Ротор» в группе 1 Второй лиги занимает третье место, имея в активе 27 очков. У дуэта лидеров «Чайки» и «Черноморца» по 33 очка. 29 октября в Пятигорске подопечные Алексея Стукалова сыграют с местным «Машуком-КМВ».