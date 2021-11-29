В «Роторе» уволили спортивного директора

Фото: СК "Ротор"

В «Роторе» 29 ноября произошли кадровые изменения в руководстве клуба. С должности спортивного директора был уволен Эдуард Панасюк. Свой пост он занимал с 2016 года, когда волгоградская команда еще выступала в Любительской футбольной лиге. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе «Ротора», трудовые отношения с Эдуардом Панасюком были завершены с сегодняшнего дня.

Отметим, Эдуард Панасюк был футбольным арбитром. После завершения карьеры рефери работал в футбольных клубах «Энергия» из Волжского и «Олимпия» из Волгограда. В сезоне 2018/2019 первенства ФНЛ после домашнего матча с «Чертаново» спортивный директор «Ротора» ворвался в судейскую комнату, где начал угрожать бригаде арбитров.

В последние дни ряд телеграм-каналов сообщали, что в ближайшее время произойдут кадровые изменения в руководстве «Ротора». В том числе предполагалось и увольнение спортивного директора.

Волгоградский клуб стал поводом для разочарования у болельщиков. В прошлом сезоне сине-голубые безуспешно выступили в Российской премьер-лиге, заняв предпоследнее, 15-е место. В текущем игровом году «Ротор» ведет борьбу за выживание, на зимнюю паузу команда ушла в зоне вылета, располагаясь на 17-й строчке с 24-мя набранными очками в 25-ти турах. В середине ноября был уволен главный тренер волгоградцев Дмитрий Хохлов, который не проработал в клубе и полугода.