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Спорт27 июня 2022 12:52

«Ротор» назначил Федора Щербаченко на пост спортивного директора

Несколько лет назад он работал главным тренером волгоградской команды
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
В "Роторе" спустя более чем полгода появился спортивный директор. Фото: СК "Ротор".

В "Роторе" спустя более чем полгода появился спортивный директор. Фото: СК "Ротор".

«Ротор» стал подавать признаки жизни после затяжного молчания. На прошлой неделе волгоградский клуб официально был отправлен во второй дивизион. Но у команды нет ни футболистов, ни тренеров, а сезон должен начаться уже в июле. В понедельник, 27 июня, состоялось первое летнее кадровое назначение в «Роторе». Клуб объявил о подписании контракта с Федором Щербаченко, который занял должность спортивного директора.

Федор Щербаченко стал спортивным директором "Ротора". Фото: СК "Ротор".

Федор Щербаченко стал спортивным директором "Ротора". Фото: СК "Ротор".

Федор Щербаченко родился в Краснодаре 13 августа 1962 года. Он является выпускником Краснодарского института физкультуры. Работал в качестве тренера и функционера во многих клубах России и ближнего зарубежья. В том числе Федор Щербаченко был главным тренером «Ротора» в 2013-2014 годах. В преддверии чемпионата мира 2018 года работал внештатным аналитиком в сборной России.

Насколько рассчитан контракт с Федором Щербаченко в «Роторе» не уточняют. Напомним, должность спортивного директора в волгоградском клубе стала вакантной после увольнения Эдуарда Панасюка в ноябре прошлого года.