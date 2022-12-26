Ректор вуза критически высказался о переименовании Волгограда в Сталинград

Пока город носит имя Сталинград 9 раз в году. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Ректор Волгоградского института бизнеса Андрей Ващенко высказал критическое отношение к переименованию Волгограда в Сталинград. По его мнению, «легенду нельзя обытовлять» и переименования на 2 февраля (день окончания Сталинградской битвы) вполне достаточно.

- Какие слова станут употреблять вместе со священным для любого россиянина бессмертным Сталинградом? – подчеркивает Андрей Ващенко. – «Сталинградские проститутки», «Сталинградские наркоманы», «коррупция в Сталинграде», «Сталинградские воры», «немцы купили завод в Сталинграде».

По словам Андрея Ващенко, 10 лет назад он был сторонником переименования. Но со временем пришло понимание, что Сталинград - это легенда. И это имя города ассоциируется в памяти людей только с победой, а никак не с отрицательными сторонами жизни, которых в реальности множество.

- Переименованием мы кинем легенду в пучину бытовухи, - считает Андрей Ващенко. - Надеюсь, ветераны обдумают и отзовут свое предложение.

Напомним, в который раз ветераны попросили переименовать Волгоград в Сталинград 19 ноября 2022 года. Подавляющее большинство горожан считает, что менять имя города не стоит. Власти обещают, что если референдум о переименовании и состоится, то только если большинство выскажутся за Сталинград. Пока же создали специальный совет, который должен будет выяснить отношение волгоградцев к этому вопросу через общественные организации. В последний раз официальный опрос проводили 10 лет назад и тогда подавляющее большинство горожан идею переименования не поддержали.