В Кремле не обсуждают переименование Волгограда в Сталинград

На уровне президента не обсуждают переименование Волгограда в Сталинград Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Кремле не обсуждается возможное переименование Волгограда в Сталинград. Об этом 27 января журналистам рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

- Нет, никаких обсуждений не ведется, - ответил Дмитрий Песков на вопрос, есть ли в Кремле разговоры о переименовании города на Волге.

Зато в самом Волгограде обсуждения о переименовании города идут давно. А в последние несколько месяцев они только усилились. В ноябре волгоградские ветераны на встрече с губернатором обратились к Андрею Бочарову с просьбой вернуть городу имя Сталинград.

С тех пор разговоров о переименовании только увеличилось. Причем надеются снова увидеть на карте России Сталинград не только местные политики и общественники, идею стали поддерживать и за пределами Волгограда. Призвали вернуть городу-герою имя Сталинград Международный союз бывших малолетних узников фашизма и «Офицеры России», они направили свои обращения заместителю председателя совета безопасности РФ и руководителю оргкомитета по празднованию 80-летия победы в Сталинградской битве Дмитрию Медведеву и губернатору Волгоградской области Андрею Бочарову.

Глава региона высказался по поводу возможного переименования в конце 2022 года. Он заявил, что Волгоград может стать Сталинградом только после референдума.

- Идет дискуссия, насколько целесообразно и необходимо возвращение легендарного имени Сталинград нашему городу. Считаю, что решение по данному вопросу должно оставаться за жителями, - подчеркнул Андрей Бочаров.

Между тем, был создан общественный совет по изучению мнения жителей. А большинство волгоградцев, судя по многочисленным опросам в социальных сетях и СМИ, не поддерживают возможное переименование.

Добавим, что Волгоград официально становится Сталинградом 9 раз в году, в том числе 2 февраля. 19 ноября прошлого года на въездах в областной центр на сутки были установлены указатели с героическим именем города.