В Кремле не обсуждают переименование Волгограда в Сталинград

На уровне президента не обсуждают переименование Волгограда в Сталинград
Фото: Екатерина СИМОХИНА
В Кремле не обсуждается возможное переименование Волгограда в Сталинград. Об этом 27 января журналистам рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
- Нет, никаких обсуждений не ведется, - ответил Дмитрий Песков на вопрос, есть ли в Кремле разговоры о переименовании города на Волге.
Зато в самом Волгограде обсуждения о переименовании города идут давно. А в последние несколько месяцев они только усилились. В ноябре волгоградские ветераны на встрече с губернатором обратились к Андрею Бочарову с просьбой вернуть городу имя Сталинград.
С тех пор разговоров о переименовании только увеличилось. Причем надеются снова увидеть на карте России Сталинград не только местные политики и общественники, идею стали поддерживать и за пределами Волгограда. Призвали вернуть городу-герою имя Сталинград Международный союз бывших малолетних узников фашизма и «Офицеры России», они направили свои обращения заместителю председателя совета безопасности РФ и руководителю оргкомитета по празднованию 80-летия победы в Сталинградской битве Дмитрию Медведеву и губернатору Волгоградской области Андрею Бочарову.
Глава региона высказался по поводу возможного переименования в конце 2022 года. Он заявил, что Волгоград может стать Сталинградом только после референдума.
- Идет дискуссия, насколько целесообразно и необходимо возвращение легендарного имени Сталинград нашему городу. Считаю, что решение по данному вопросу должно оставаться за жителями, - подчеркнул Андрей Бочаров.
Между тем, был создан общественный совет по изучению мнения жителей. А большинство волгоградцев, судя по многочисленным опросам в социальных сетях и СМИ, не поддерживают возможное переименование.
Добавим, что Волгоград официально становится Сталинградом 9 раз в году, в том числе 2 февраля. 19 ноября прошлого года на въездах в областной центр на сутки были установлены указатели с героическим именем города.