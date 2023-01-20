«Офицеры России» и бывшие узники фашизма поддержали переименование Волгограда в Сталинград

Пока город переименовывают 9 раз в году, в том числе на 2 февраля. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Сразу две общественные организации направили обращения в поддержку переименования Волгограда в Сталинград зампреду Совбеза РФ и руководителю оргкомитета по празднованию 80-летия победы в Сталинградской битве Дмитрию Медведеву и губернатору Андрею Бочарову. Призвали вернуть городу-герою прежнее имя Международный союз бывших малолетних узников фашизма и «Офицеры России», сообщает сайт volgograd.kp.ru.

«В адрес нашей организации поступают многочисленные обращения ветеранов и патриотически настроенных граждан, в том числе участников СВО по защите Донбасса, которые искренне ждут и верят, что в год знаменательного юбилея победы в битве, переломившей ход Великой Отечественной войны, городу-герою на Волге возвратят его гордое имя, с которым он на века вошел в историю, – Сталинград», - говорится в обращении «Офицеров России».

Общественники подчеркивают, что имя Сталинград – яркий символ мужества и героизма, стойкости и победы. Поэтому сейчас переименование может стать посылом всему миру. Однако, напоминают, что Волгоградом город стал в 1961 году вопреки воле его жителей.

Судя по многочисленным опросам в волгоградских пабликах и СМИ, не поддерживают очередное переименование местные жители и сейчас. Зато все громче звучат голоса извне. Пока город переименовывают 9 раз в году, в том числе на 2 февраля.

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