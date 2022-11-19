Волгоградские ветераны снова просят переименовать Волгоград в Сталинград

До этого ветераны попросили повесить потрет Сталина размером с пятиэтажку на жилом доме в Волгограде. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Волгоградские ветераны оценили идею мэрии Волгограда переименовать город. Правда, чиновники, устанавливая знаки с именем Сталинград на въезде в город, рассчитывали их снять 20 ноября, но ветераны на встрече с губернатором снова поставили вопрос о возвращении героического названия городу навсегда. Просьбу озвучил председатель Волгоградского городского совета ветеранов, почетный гражданин Волгограда Александр Струков в Триумфальном зале музея-панорамы. Там Бочаров с силовиками и фронтовиками собрался на пленум.

Заметно, что эту речь Струков готовил, и даже зачитал стихи Маргариты Агашиной. И заявил, что сейчас лучшее время восстановить историческую справедливость.

- Андрей Иванович, обращаемся к Вам как к высшему должностному лицу региона с предложением рассмотреть возможность возвращения нашему героическому городу название Сталинград. Чтобы с новой силой на весь мир зазвучало его возрожденное имя – Сталинград! – громко объявил председатель совета ветеранов.

Похоже, эти знаки еще пригодятся городу. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Зал аплодировал этим словам, взял слово и фронтовик Евгений Рогов. Он заявил, что сейчас недруги хотят «снизить влияние Сталинградской битвы», а переименование города расставило бы, по мнению ветерана, все на свои места.

– Сейчас у меня единственное желание - все оставшиеся мои дни поддерживать славу Сталинграда. Я всей душой за то, чтобы вернуть городу доблестное имя, - сказал Бочарову Евгений Рогов.

Губернатор Андрей Бочаров с уважением выслушал просьбу волгоградских ветеранов, но пока ничего не пообещал. Он сказал, что нужно изучать общественное мнение, причем, не только волгоградцев, но и жителей других регионов страны. К примеру, по его словам, делегация из Кемерово переименование города сегодня уже поддержала.

- Переименование населенного пункта, города, должно происходить на основании закона Российской Федерации. Я предлагаю принять решение о создании общественного совета по предварительному изучению общественного мнения населения о возвращении городу легендарного героического имени Сталинград. Только по итогам предварительного изучения общественного мнения, публичного и прозрачного обнародования результатов, будет приниматься вопрос о вынесении вопроса на референдум, - заявил Бочаров в ответ на просьбу переименовать Волгоград в Сталинград.

Напомним, накануне по просьбе ветеранов в Волгограде на проспекте Жукова повесили большой баннер с изображением Иосифа Сталина высотой с пятиэтажный дом.