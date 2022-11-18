Волгоград в ночь на 19 ноября переименовали в Сталинград

На въезде в город поменяли дорожные знаки. Фото: Екатерина СИМОХИНА

19 ноября 2022 года волгоградцы проснутся в Сталинграде. 80 лет назад в этот день началась сталинградская наступательная операция под кодовым названием «Уран». В честь 80-й годовщины начала разгрома фашистских войск под Сталинградом городу на один день вернут историческое героическое имя. Не только на бумаге: на всех стратегических въездах в город поменяли дорожные знаки. Водители будут въезжать в Сталинград с московской, ростовской, саратовской трасс. Кто-то останавливается сделать фото: уже в воскресенье такой возможности не будет.

Новые дорожные знаки накануне 19 ноября изготовили городские власти. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Рабочие муниципальных служб аккуратно погрузили таблички с именем «Волгоград» в грузовик и 20 ноября обещают вернуть на место. Скорее всего, это станет традицией, которую будут повторять несколько раз в году.

Таблички меняли поздно вечером, чтобы не мешать движению. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В свое время, к 70-й годовщине Победы в Сталинградской битве, депутаты волгоградской городской думы пошли навстречу той части жителей, которые мечтают переименовать Волгоград в Сталинград. И приняли решение установить наименование "город-герой Сталинград" в качестве символа города, используемого наряду с наименованием "город-герой Волгоград" при проведении общегородских мероприятий в дни воинской славы и в памятные для страны и города даты. Теперь Волгоград официально носит имя Сталинград 9 дней в году.

Утро 19 ноября в Сталинграде начнется с возложения цветов и венков к братским могилам, памятникам и обелискам. Волгоградский губернатор Андрей Бочаров посетит город воинской славы Калач-на-Дону, где произошла знаковая встреча войск Юго-Западного и Сталинградского фронтов в ходе контрнаступления советских войск под Сталинградом. В Сталинграде в мемориальном парке «Победа» днем высадят Аллею героев-сибиряков, а в музее «Сталинградская битва» пройдет пленум ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. Всего в городе организовали около 80 мероприятий. В школах в этот день устроят патриотические игры, по городу пройдет автопробег «Солдату Сталинграда».

Напомним, вопрос о переименовании Волгограда в Сталинград политики и общественники поднимают несколько раз в год, были предложения провести референдум среди жителей, но все же опросы показывают, что большинство волгоградцев против этой идеи.

Кстати, накануне 19 ноября в Волгограде появился огромный портрет Сталина размером с пятиэтажку, который повесили на торце жилого дома по проспекту Жукова. Верховный главнокомандующий Вооруженными силами СССР открывает галерею портретов военачальников и героев Сталинградской битвы, которые также повесили на фасадах жилых домов вдоль всего бульвара.