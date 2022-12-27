Волгоградский губернатор высказался о переименовании Волгограда в Сталинград Фото: из личного архива Виктора Фролова.

На прямой линии 27 декабря губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в очередной раз озвучил свое мнение касательно переименования Волгограда в Сталинград.

- Моя позиция не изменилась. Остается той же, которая была в 2014 году и которую я обозначил на встрече с нашим ветеранским сообществом. Предложил действовать поэтапно. Насколько я знаю, идет активное обсуждение, изучение общественного мнения по вопросам возвращения имени Сталинград. Если наше ветеранское сообщество примет решение о переименовании, то тогда мы начнем официальную работу по изучению широкого общественного мнения в Волгоградской области по данному вопросу.

Губернатор подчеркнул, что если это произойдет, то решение о переименовании должны принять люди путем голосования на референдуме. Это самый законный и честный формат.

- Давайте подождем до позиции ветеранского сообщества и оргкомитета, - призвал Бочаров. – Идет дискуссия, насколько целесообразно и необходимо возвращение легендарного имени Сталинград нашему городу. Считаю, что решение по данному вопросу должно оставаться за жителями, - заключил губернатор.