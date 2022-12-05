Проведение референдума по переименованию в Сталинград обсудили в Волгограде

Совет собрался в облдуме. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде 5 декабря 2022 года прошло первое заседание совета по изучению общественного мнения по переименованию города в Сталинград. Решали в облдуме, что будет дальше, депутаты, общественники, ветераны и губернатор Андрей Бочаров. Глава региона заявил, что перед референдумом необходимо провести предварительное изучение общественного мнения, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации Волгоградской области.

«Необходимо качественно, всесторонне провести предварительное изучение общественного мнения жителей Волгоградской области, города-героя по вопросу возвращения городу Волгограду наименования Сталинград. И представить полученные в ходе исследования результаты широкой общественности», - заявил на совете Андрей Бочаров.

Свое мнение также высказали председатель облдумы Александр Блошкин и городского совета ветеранов Александр Струков.

Напомним, в очередной раз ветераны попросили переименовать Волгоград в Сталинград 19 ноября, привязав свою просьбу к торжествам в честь 80-летия Сталинградской победы. На этот счет уже высказались многие политики федерального уровня. Но в волгоградских пабликах в соцсетях подавляющее большинство горожан считает, что менять имя города не стоит.