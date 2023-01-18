Число пострадавших в ДТП с маршруткой №8с в Волгограде возросло до восьми человек

На месте аварии работают следователи. Фото: прокуратура Волгоградской области.

В Волгограде число пострадавших в смертельном ДТП с маршруткой №8с и Камазом в Кировском районе возросло до восьми человек. На данный момент врачи больницы №7 и больницы №15 борются за жизнь четверых детей и четверых взрослых, трое погибли на месте. 12-летняя девочка и 36-летний мужчина в реанимации, состояние остальных пострадавших средней степени тяжести, сообщили сайту volgograd.kp.ru в комитете здравоохранения Волгоградской области.

- 12-летняя девочка госпитализирована в реанимационное отделение больницы №7, состояние тяжелое. 48-летняя женщина в травматологическом отделении, 4-летняя и 14-летняя девочки - в детском нейрохирургическом отделении. 8-летний мальчик, пострадавший в ДТП, доставлен бригадой скорой из дома, госпитализирован в детское травматологическое отделение, состояние всех средней степени тяжести, - рассказали в облздраве.

Еще трое пациентов в больнице №15 «Каустик». 36-летний мужчина в тяжелом состоянии в реанимации. 44-летний волгоградец проходит лечение в нейрохирургическом отделении. Еще одну 68-летнюю пострадавшую в ДТП привезли родственники, она в травматологическом отделении. Состояние двоих последних медики оценивают, как средней степени тяжести.

Напомним, жуткая авария произошла в 14.30 в Кировском районе Волгограда на пересечении улиц Саши Чекалина и Писемского. По предварительным данным, виновником аварии стал 19-летний водитель «Камаза» из Дагестана. В разбитой в хлам маршрутке сразу погибли трое – шестиклассник и две женщины. Возбуждено уголовное дело.