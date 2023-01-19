Бастрыкин потребовал доклад о ДТП с маршруткой в Волгограде с тремя погибшими

В ДТП погибли три человека. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Председатель СК Александр Бастрыкин потребовал доложить о обстоятельствах страшного ДТП с маршруткой в Волгограде. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального СУ СКР, ведомство ходатайствует о передаче материалов уголовного дела из МВД в следственные органы для дальнейшего расследования.

Напомним, трагедия произошла 18 января в 14.30 часов в Кировском районе на пересечении улиц Писемского и Чекалина. 19-летний водитель «КамАЗа» с прицепом на полной скорости влетел в маршрутку №8с, в которой находились в том числе и дети. В итоге три человека - учащийся 6 класса, женщины 56 и 76 лет – погибли на месте. Восемь пассажиров госпитализировали в больницы. Среди них трое несовершеннолетних.

- Председателем СК России дано поручение руководителю СУ СКР по Волгоградской области Семенову В.И. представить доклад по ситуации, - уточнили в областном следкоме.