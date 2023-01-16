Митрополит поплывет на катере: на Центральной набережной Волгограда не будут освящать воду в Волге

В этом году обряда на набережной не будет. Фото от 19 января 2020 года. Волгоградская епархия.

В 2023 году на Центральной набережной Волгограда не будут проводить традиционный обряд Великого освящения воды в день Крещения Господня. Митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор 18 и 19 января возглавит Всенощное Бдение, Божественную Литургию и Великое освящение воды в кафедральном соборе Александра Невского. Днем священники сами отправятся с молитвами по Волге на катере, сообщили сайту volgograd.kp.ru в Волгоградской епархии.

- В том виде, как в прошлом году, обряда не будет. У нас будет выход на плавсредстве по Волге для освящения воды, - рассказала руководитель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Волгоградской епархии Татьяна Эппель.

Утром 18 января в Крещенский сочельник Митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор в 8.00 отслужит Великую Вечерню и Божественную Литургию в храме Богоявления Господня на Тулака (ул. Ярославская, 5). В 17.00 владыка проведет Всенощное Бдение в кафедральном Александро-Невском соборе. Там же ровно в полночь 19 января митрополит отслужит ночную божественную литургию и проведет Великое освящение воды.

Крещенскую воду, которая по поверью обладает особой силой, в храмах Волгограда будут разливать в течение двух дней. Освящение воды начнется уже утром 18 января, потом где-то в ночь, где-то утром 19 января пройдут божественные литургии. Все желающие смогут прийти помолиться и набрать воды.

В 2023 году на Крещение в Волгограде обустроят восемь купелей во всех районах города (адреса), кроме Ворошиловского. Всего по области подготовят более 60 иорданей. С вечера 18 января рядом с каждым местом, где можно окунуться, будут дежурить и следить за безопасностью медики, полицейские, дружинники и спасатели. На водоемах священники тоже будут проводить чин Великого освящения воды (где и когда).

Погода вечером и ночью в Крещенский сочельник будет морозной и ветреной, а днем 19 января температура поднимется почти до нуля. Если соберетесь окунуться на Крещение, обратите внимание на самочувствие и постарайтесь здраво оценить свои силы. Главный смысл Крещения Господня вовсе не в купании в проруби, а молитва и настрой, очищение ума и сердца. Это вовсе не «день здоровья» с закаливающими процедурами, подчеркивают священнослужители.

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