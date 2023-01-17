Стало известно время освящения воды в купелях на Крещение в Волгограде и области

Стало известно, на каких водоемах и когда проведут чин Великого освящения воды на Крещение. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Волгограде и области в праздник Крещения Господня 18 и 19 января 2023 года в храмах после Божественной литургии совершается Великое освящение воды. В оборудованных купелях священники тоже будут освящать воду. Расписание сообщили сайту volgograd.kp.ru в Волгоградской епархии.

В Волгограде чин Великого освящения воды 18 и 19 января 2023 года проведут в оборудованных купелях:

- пляж на Грамши, 4, Тракторозаводской район – 19 января 2023 в 11.00 начнется Крестный ход от храма Преображения Господня (ул. Кастерина, 3). Начало чина Великого освящения воды в12.00;

- яхт-клуб «Пилигрим», Краснооктябрьский район – 18 января 2023 в 20.30.

- Ангарский пруд, Дзержинский район - 19 января 2023 в 12.00;

- Ельшанская набережная на Тулака, Советский район – 19 января 2023 в 9.00 начнется Крестный ход от храма Богоявления Господня. Начало чина Великого освящения воды - в 9.15.

- пристань имени Руднева, Кировский район – 19 января 2023 в 0.00.

- Севастопольская набережная, Красноармейский район – 19 января 2023 в 10.00.

На городском пляже Волжского священнослужители проведут чин Великого освящения воды 19 января 2023 года в 12.00.

Городищенский район: купель на реке Сакарка в поселке Сады Придонья - Великое освящение воды пройдет 18 января 2023 года в 18.00 и 19 января в 10.00, купель на реке Карповка в селе Карповка - 19 января в 0.00.

Купель на монастырском пруду Свято-Вознесенской женской обители в Дубовке - после утреннего богослужения 19 января 2023 около 11.00.

Городской пруд Котово - Великое освящение воды 19 января 2023 в 12.00.

Для желающих окунуться в иордань на Крещение волгоградцев поставят теплые палатки, где можно будет переодеться. У купелей будут дежурить спасатели, медики, безопасность обеспечат полиция и дружинники.

На Центральной набережной Волгограда в этом году Великое освящение воды решили не устраивать. Митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор проведет богослужения в кафедральном соборе Александра Невского, а после со священниками отправится с молитвами по Волге на катере.