Какой будет погода на Крещение в Волгограде, рассказали синоптики

На Крещение будет морозно и ветрено. Фото: Вадим ПОПОВ

В Волгограде в ночь на 19 января 2023 года будет довольный крепкий мороз, но днем воздух прогреется до минус 3 градусов. Какой будет погода на Крещение в Волгоградской области, сообщили сайту volgograd.kp.ru синоптики ЦГМС.

Днем накануне Святого Богоявления 18 января 2023 года в Волгограде будет минус 2-4 градуса. В ночь на Крещение температура опустится до 8-10 градусов мороза. Тем, кто решит окунуться в это время, острых ощущений добавит довольно сильный ветер. Будет ветрено и днем 19 января, зато температура поднимется почти до нуля.

В Волгоградской области в ночь на 19 января 2023 местами ударят морозы до 16 градусов, а порывы ветра будут достигать 12-14 метров в секунду. Днем в праздник Крещения Господня в регионе будет 1-6 градуса мороза, а по югу воздух прогреется до 3 градусов тепла.

Напомним, в Волгограде на крещение оборудуют 8 купелей (адреса), всего по области окунуться в прорубь под контролем медиков и спасателей можно будет в 60 местах.