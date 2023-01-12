Места крещенских купаний определили в Волгограде

В Волгограде обустроят 8 крещенских купелей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Власти Волгограда определились, где можно будет окунуться в прорубь на Крещение вечером 18 и днем 19 января 2023 года. Купели обустроят в 8 местах в семи районах областного центра. Не будет иордани только в Ворошиловском. Для безопасности обследуют дно водоемов и территории. В Крещение у купелей будут дежурить дружинники, медики и спасатели, поставят теплые палатки, где можно будет переодеться, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации Волгограда.

Где окунуться на Крещение в Волгограде 18 и 19 января 2023 года

- Тракторозаводский район, пляж у дома на улице Грамши, 4;

- Краснооктябрьский район, яхт-клуб «Пилигрим» на улице Матевосяна, 16;

- Центральный район, Центральная набережная;

- Дзержинский район, Ангарский пруд;

- Советский район, набережная на Тулака;

- Кировский район – пристань Руднева;

- Красноармейский район, два места: Севастопольская набережная у памятника Ленину и пляж в р.п. Южный.

В соседнем Волжском место для крещенских купаний по традиции оборудуют на городском пляже. Здесь 19 января 2023 года в 12.00 состоится водосвятный молебен.