Роспотребнадзор дал волгоградцам рекомендации во время проведения крещенских купаний

Без опыта закаливания волгоградцев просят не совершать обряд омовения Фото: Алексей БУЛАТОВ

Православные верующие 19 января отметят Крещения Господня. В Волгоградской области будут оборудованы более 60 купелей. В преддверии праздника специалисты регионального Роспотребнадзора дали рекомендации волгоградцам, чтобы купание в ледяной воде было безопасным.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в Управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, перед обрядом омовения и погружением в купель необходимо оценить состояние своего здоровья и организма. Без подготовки и опыта закаливания погружаться в ледяную воду может навредить человеку. Не рекомендуются крещенские купания людям в состоянии алкогольного опьянения, так как холодная вода вызывает большую потерю тепла, а также беременным женщинам, детям, пожилым. Может навредить погружение в прорубь волгоградцам с заболеваниями сердечно-сосудистой, центральной и периферической нервной, дыхательной, мочеполовой, эндокринной систем, а также с другими хроническими заболеваниями в стадии обострения.

Если человек решился на обряд омовения, сразу всю одежду снимать не надо. Сначала нужно снять верхнюю одежду, через несколько минут – обувь, раздеться по пояс, после чего можно заходить в воду. Перед купанием в иордани обязательно необходимо разогреть тело приседаниями, взмахами рук и ног, наклонами и поворотами туловища. Только не надо переусердствовать, чтобы не вспотеть и не заработать простуду. К купели человек должен подходить в халате, который сразу наденет после купания. Стоит надеть на голову латексную шапочку и иметь теплую обувь.

- Для неподготовленного человека время нахождения в проруби не должно превышать 3 секунд, закаленный ныряльщик может позволить себе пробыть в воде до 10 секунд, - уточнили в Роспотребнадзоре.

После купели санитарные врачи рекомендуют переодеться, выпить горячий чай и съесть что-нибудь сладкое, что уменьшит стресс в организме.

Напомним, в Волгоградской области подготовили более 60 купелей для крещенский купаний, 8 из них будут в Волгограде. В ночь на 19 января будет мороз.