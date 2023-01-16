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Здоровье16 января 2023 12:24

Роспотребнадзор дал волгоградцам рекомендации во время проведения крещенских купаний

Также санитарные врачи проверили все места для купелей
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Без опыта закаливания волгоградцев просят не совершать обряд омовения

Без опыта закаливания волгоградцев просят не совершать обряд омовения

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Православные верующие 19 января отметят Крещения Господня. В Волгоградской области будут оборудованы более 60 купелей. В преддверии праздника специалисты регионального Роспотребнадзора дали рекомендации волгоградцам, чтобы купание в ледяной воде было безопасным.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в Управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, перед обрядом омовения и погружением в купель необходимо оценить состояние своего здоровья и организма. Без подготовки и опыта закаливания погружаться в ледяную воду может навредить человеку. Не рекомендуются крещенские купания людям в состоянии алкогольного опьянения, так как холодная вода вызывает большую потерю тепла, а также беременным женщинам, детям, пожилым. Может навредить погружение в прорубь волгоградцам с заболеваниями сердечно-сосудистой, центральной и периферической нервной, дыхательной, мочеполовой, эндокринной систем, а также с другими хроническими заболеваниями в стадии обострения.

Если человек решился на обряд омовения, сразу всю одежду снимать не надо. Сначала нужно снять верхнюю одежду, через несколько минут – обувь, раздеться по пояс, после чего можно заходить в воду. Перед купанием в иордани обязательно необходимо разогреть тело приседаниями, взмахами рук и ног, наклонами и поворотами туловища. Только не надо переусердствовать, чтобы не вспотеть и не заработать простуду. К купели человек должен подходить в халате, который сразу наденет после купания. Стоит надеть на голову латексную шапочку и иметь теплую обувь.

- Для неподготовленного человека время нахождения в проруби не должно превышать 3 секунд, закаленный ныряльщик может позволить себе пробыть в воде до 10 секунд, - уточнили в Роспотребнадзоре.

После купели санитарные врачи рекомендуют переодеться, выпить горячий чай и съесть что-нибудь сладкое, что уменьшит стресс в организме.

Напомним, в Волгоградской области подготовили более 60 купелей для крещенский купаний, 8 из них будут в Волгограде. В ночь на 19 января будет мороз.

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