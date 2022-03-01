«Вину свою я признаю, я защищал свою семью»: убивший волгоградца Арсен Мелконян перешел в суде на стихи

Фото: Объединенная пресс-службе судов Волгоградской области

В Центральном районном суде Волгограда 1 марта продолжились судебные прения по уголовному делу из-за убийства после ссоры в родительском чате. Свою позицию озвучил главный фигурант Арсен Мелконян. Он отрицал причастность своей сестры Анны Мелконян и ее мужа Армана Смбатяна к убийству Романа Гребенюка. Также во время своего выступления Арсен Мелконян вдруг начал высказывать свои доводы в стихотворной форме. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

«...Вину свою я признаю

Но не в убийстве, а в побоях.

Я защищал свою семью

За честь семьи стою горою.

Испокон веков всех нас учили

Мол, мы защитники семьи

Нечаянно причинил смерть Роме

А превратили в терроризм…

...В законность перестал я верить.

Кругом бардак и беспредел.

Судят людей по резонансу

Чужд им закон страны моей…

...Добьюсь законности, я знаю.

Тогда народ поймет сполна,

Что резонанс был полон ложью

И нет кастета у меня…» - приводит слова выступления Арсена Мелконяна пресс-служба судов.

Фигурант уголовного дела на суде просил переквалифицировать его действия с части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» на часть 1 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». На этом настаивал и его адвокат. По его мнению, Мелконян не имел умысла на причинение тяжкого вреда здоровью. Защитник посчитал, что деяния необходимо квалифицировать по ч.1 ст.109 УК РФ и ст.116 УК РФ «Побои».

В судебных прениях также выступила представитель потерпевшей стороны. Она полагала, что вина подсудимых полностью нашла свое повреждение и просила дать Арсену Мелконяну и Арману Смбатяну по 15 лет тюрьмы, а Анну Мелконян отправить за решетку на 12 лет. Также потерпевшая сторона просила суд не учитывать смягчающие обстоятельства для наказаний. Ранее требуемые тюремные сроки высказала прокуратура. Следующие судебные прения по уголовному делу пройдут 3 марта.

Напомним, трагедия произошла в октябре 2020 года из-за ссоры в родительском чате между Анной Мелконян и Романом Гребенюком. Женщине не понравился грубый тон риелтора, она пожаловалась своему брату Арсену Мелконяну и мужу Арману Смбатяну. Те стали требовать встречи с Романом, который пытался уйти от конфликта и игнорировать звонки с угрозами. Арман и Арсен все же встретились с риелтором, они его застали в банке в центре Волгограда. Арсен Мелконян проломил мужчине голову, в тяжелом состоянии его отвезли в больницу. Спустя неделю Роман Гребенюк, не приходя в сознание, скончался в реанимации.