В Волгограде суд переходит к прениям сторон в деле об убийстве в родительском чате

Фото: пресс-служба судов.

15 февраля в Центральном райсуде Волгограда начнутся прения сторон по громкому делу об убийстве Романа Гребенюка. Как сообщили «КП-Волгоград» в Объединенной пресс-службе судов, судебное следствие завершили. Главный обвиняемый Арсен Мелконян уже дал признательные показания. Он подробно рассказал, как наносил смертельные удары и за что.

- Подсудимые высказались относительно заявленных потерпевшими гражданских исков о взыскании компенсации морального вреда и возмещении материального ущерба, - отметили в суде.

Мелконян и его адвокат ходатайствовали о том, чтобы рассмотреть иски в порядке гражданского судопроизводства. А вот Анна Мелконян и Арман Смбатян вообще не признали требования в заявленном объеме.