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Происшествия15 февраля 2022 9:13

Прокуратура Волгограда требует дать убийце риелтора из-за ссоры в родительским чате 13 лет тюрьмы

Сегодня начались судебные прения
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
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Фото: пресс-служба облсудов.

Фото: пресс-служба облсудов.

Во вторник, 15 февраля, в Центральном райсуде Волгограда состоялись судебные прения по громкому делу об убийстве риелтора из-за ссоры в родительском чате. Прокуратура требует посадить главного фигуранта Арсена Мелконяна на 13 лет колонии строгого режима. Его сестре, Анне Мелконян, которая по мнению следствия спровоцировала конфликт, дать 7 лет колонии, ее супругу Арману Смбатяну, также участвовавшему в ссоре, 10 лет «строгача».

Напомним, преступление Мелконян совершил 23 октября 2020 года в отделении Сбербанка. Ранее его сестра Анна поссорилась в родительском чате с Романом Гребенюком из-за домашних заданий. Ее муж Смбатян поехал разбираться, к нему присоединился Мелконян. Последний избил до смерти оппонента сестры. Гребенюк скончался, не приходя в сознание. На троицу возбудили уголовные дела

Прения продолжатся 22 февраля.