«Лучше штрафуйте владельцев»: волгоградская зоозащитница высказалась против эвтаназии

Что же делать со стаями бродячих собак в Волгограде? Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Десятки тысяч бездомных собак, которые разгуливают по улицам Волгограда, остаются важной темой обсуждения для горожан, политиков и зоозащитников. Не угасают споры: что с ними делать? Как и остаться гуманными, и избежать трагичных случаев, как с 7-летней девочкой из Забайкалья, которую загрызли бродячие псы? После этой трагедии Генпрокуратура РФ предложила разработать критерии немотивированной агрессии собак, вслед депутат Государственной думы от Волгоградской области Андрей Гимбатов высказался, что агрессивных животных нужно однозначно истреблять, им нет места среди людей. На федеральном уровне предлагают вернуть эвтаназию – усыплять опасных животных.

Волгоградская зоозащитница, директор международного благотворительного фонда помощи бездомным животным «Твори Добро» Яна Водолажская рассказала «КП-Волгоград», почему против такого варварского отношения к братьям нашим меньшим и предложила, наконец, ввести наказание для тех, кто выбрасывает собак на улицы.

неГУМАННОЕ СОСЕДСТВО

После предложения депутата Андрея Гимбатова вернуть эвтаназию, волгоградские волонтеры решили спросить самих горожан – а они за убийства или против? Сейчас зоозащитники готовят видеоролик с мнениями людей. Сняться в нем могут все, кому есть что сказать на эту тему (информация по ссылке).

- Это общая и единая инициатива зоозащитников. Такие ролики сейчас снимают во всех городах России, - говорит Яна Водолажская. – В основном люди предлагают ввести наказание, например, штрафы, для тех, кто выбрасывает домашних собак на улицу.

Как же обстоят дела с собаками в Волгоградской области? Картина такая: в регионе обитает порядка 30 тысяч бездомных псов. Их никто поголовно не считал, это примерные цифры. Понятно, что появились они не в одночасье и не с луны упали. Это результат нашей безответственности. Собак выбрасывали и выбрасывают. Они плодятся – это естественный инстинкт. В городской среде подходящие условия для размножения. И вот результат.

Понятно, что не всем такое соседство по душе. Есть люди, которые просто боятся собак и право имеют. Есть те, кто против антисанитарии (собаки все-таки могут болеть бешенством, быть переносчиками инфекций). Есть живодеры, реализующие собственную агрессию на животных (а потом?). Есть и такие, кому в принципе хочется жить в чистом, безопасном городе, даже если для этого придется вернуть отстрел.

Противостоят этой позиции сторонники гуманности – зоозащитники. Их в Волгограде также много, как и собак. Общаясь с волонтерами понимаешь, что эти люди через себя пропускают всю боль и страдания братьев наших меньших. Они жертвуют многим, посвящают свободное время помощи животным, готовы посреди ночи поехать в другой конец области, чтобы спасти бродяжку от незавидной участи. Это эмпатичные и добрые люди, мечтающие сделать мир лучше.

Цель у всех одна – чтобы собак на улицах не было. Сейчас в Волгограде реализуется программа по методике ОСВВ (отлов-стерилизация-вакцинация-возврат).

- 1 января 2020-го в силу вступило положение Федерального закона «Об ответственном обращении с животными». Согласно закону, численность бездомных животных теперь вся России будет сокращать по методу ОСВВ. Его придумали не волонтёры или обыватели, этот метод был разработан Всемирной организацией здравоохранения как метод защиты людей от бродячих животных. По этому методу успешно работают ряд зарубежных стран, такие как Болгария, Италия и Канада, - рассказывает Яна Водолажская.

Вроде бы, все предельно ясно: стерилизуем всех животных и ждем. Через несколько лет популяция начинает сокращаться. Всем хорошо – убивать никого не надо.

- Правильно проводимая программа ОСВВ может снизить количество бездомных собак, ни один отстрел не даёт таких результатов как программа ОСВВ. Данная программа действует успешно в Нижнем Новгороде и Питере, - приводит примеры зоозащитница.

Но вот на практике все оказалось не так просто (по крайне мере, в нашем регионе). Депутат Госдумы от области Андрей Гимбатов так прокомментировал проблему:

«Чтобы система стерилизации, которая прописана законом, заработала, нужно в короткий период стерилизовать 80% самок, которые составляют популяцию. Это невозможно физически сделать, дело не столько в финансировании, сколько в том, что их нужно поймать, отвезти на карантин, провести медицинское вмешательство».

У нас эту функцию выполняет МБУ «Северное» - горпитомник, работающий по методу ОСВВ. И ряд частных приютов, получающих гранты. Но этого, как показывает практика, недостаточно. Волгоградцы возмущены: все чаще собаки с бирками (то есть прошедшие ОСВВ), плодятся. Как? Их попросту не стерилизуют.

- В чем же состоит проблема в Волгограде? Почему стало так много бездомных собак? И что с этим делать? ВОЗ разработали не только программу ОСВВ, но и ее методику, которую необходимо выполнять. Методика существует именно потому, что даёт результат, - уверена активистка Яна Водолжаская.

Во-первых, необходимы регистрация и учёт домашних животных. Хотя они и есть, выполнять свои обязательства перед обществом любители собак не спешат. И это плохо, ведь владельца в случае чего не найти. Во-вторых, отлавливать бродяг нужно по строгим правилам: двигаться от периферии к центру. Не наугад, не по жалобам, как у нас. Плюс, говорит зоозащитница, нужно делать работу над ошибками и возвращаться в предыдущую зону. После ОСВВ выпускать строго там, где взяли.

- Что же происходит в Волгограде? Ни один из пунктов методики не выполняется. В нашем городе программу ОСВВ осуществляет муниципальный приют МБУ «Северное», который полностью финансируется из бюджета. Несмотря на уверения чиновников о том, что все идёт отлично, что МБУ строит вольеры и принимает больше собак, это не имеет никакого смысла, потому что муниципальный приют творит абсолютный хаос, - заявила Яна Водолажская. - Зафиксированы факты фантомных операций (бирка есть, а собака не стерилизована), некачественных операций (животные потом мучительно умирают), выпуск там, где пожелают. Например, собак выбрасывают в другом месте, стаи начинают конфликтовать, что не нравится местным жителям, вызывает страх и непонимание.

Напомним, МБУ «Северное» попало в центр скандала, когда волгоградцы нашли неподалеку кладбище бездомных собак. Одни радуются: животных станет меньше. Но, увы, законы природы, если брать нестерилизованные стаи собак, работают иначе.

- Для популяции нет разницы умерла ли собака естественной смертью или нет. Важен тот факт, что собака не вернулась в среду обитания, а, значит, место свободно и его обязательно кто-то займёт. Так и происходит. На бумаге отработанная территория числится чистой, а по факту ее уже заняли другие не стерилизованные собаки. Таким образом мы только удвоили количество собак, а никак их не уменьшили. Смысл отлова и возврата становится бессмысленным, - считает волонтер.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Зоозащитники требуют, чтобы за работой муниципального отлова был контроль. Но даже если горотлов будет выполнять свои обязательства идеально, проблема никуда не денется, пока есть безответственные люди. То есть нужны регистрация и учет, а также обязательная стерилизация домашних питомцев.

- Нужно организовать льготную или бесплатную услугу для населения. Домашних просто необходимо стерилизовать, иначе никакой метод не будет работать. Можно бесконечно убивать или стерилизовать, но люди будут выкидывать из квартир новых, - резюмировала активистка.

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