Депутат Госдумы от Волгоградской области настаивает на эвтаназии агрессивных собак

Депутат считает, что агрессивных бездомных собак нужно убивать Фото: Мария ЛЕНЦ

В Волгограде, как и по всей стране, очень напряженная ситуация с бродячими собаками. На улицах их огромное число, к сожалению, они набрасываются на людей. Депутат Государственной думы от Волгоградской области Андрей Гимбатов считает, что агрессивных собак нужно истреблять. Стерилизовать их всех невозможно физически. Об этом парламентарий заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Волгограде»

- Тот закон, который мы приняли о гуманном обращении с животными, он хороший. Мы защитили собак от агрессивных людей. Теперь нужно сделать так, чтобы защитить людей от агрессивных собак. Моя позиция такова: однозначно мы должны к агрессивным собакам применять эвтаназию. Потому что люди должны ходить по городу спокойно и безопасно, - рассказал депутат Госдумы.

Андрей Гимбатов вошел в рабочую группу нижней палаты российского парламента по вопросу законодательства с безнадзорными животными. Он отметил, что в Волгоградской области порядка 20-30 тысяч бродячих собак.

- Чтобы система стерилизации, которая прописана законом, заработала, нужно в короткий период стерилизовать 80% самок, которые составляют популяцию. Это невозможно физически сделать, дело не столько в финансировании, сколько в том, что их нужно поймать, отвезти на карантин, провести медицинское вмешательство. Есть методики по выявлению агрессивной собаки, они должны быть в законе прописаны, какая должна быть процедура эвтаназии, чтобы никто этим не злоупотреблял, - добавил депутат.

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